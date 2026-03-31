Los estudiantes del Instituto Vaca Muerta tendrán Boleto Estudiantil Neuquino
El programa ya suma más de 42.000 beneficiarios y busca acompañar la formación de mano de obra local para la industria energética.
Ya comenzó la entrega del Boleto Estudiantil Neuquino (BEN) para quienes asistan al Instituto Vaca Muerta (IVM) en la ciudad de Neuquén. El beneficio alcanza a los estudiantes de la institución que residan en la capital.
Autoridades municipales y el director del IVM estuvieron presentes este martes en el Polo Científico Tecnológico donde contaron cuántos beneficios se entregaron hasta la fecha y qué líneas de colectivo llegan hasta el lugar.
La secretaria de Jefatura de Gabinete, Maria Pasqualini, detalló que la entrega del beneficio comenzó el lunes y seguirá a lo largo de la semana en el IVM. “Lo hacemos desde las 18, que es el horario que llegan los estudiantes”, aclaró y contó que en la primera jornada se hicieron 150 trámites.
La funcionaria explicó que la industria petrolera va a necesitar 17.000 nuevos trabajadores en los próximos años y sostuvo que «queremos que esos puestos de trabajo sean para neuquinos y neuquinas. Este boleto viene también a acompañar esa formación».
Describió también cómo funcionará el beneficio: «Las formaciones duran alrededor de 4 meses, así que una vez que quienes hoy están en este trayecto formativo finalizan, esta tarjeta se da de baja. Y se incorporan a quienes van a ir en la segunda etapa del año en los diferentes trayectos«.
A su vez, Pasqualini puntualizó que en total «tenemos alrededor de 42.000 boletos estudiantiles ya entregados, hablamos de más de 42.000 beneficiarios» y recordó que las inscripciones para universitarios y terciarios continuarán abiertas durante todo abril.
Por su parte, Gustavo Livoreiro, director del IVM, agradeció a la municipalidad por su acompañamiento y destacó que «estamos muy entusiasmados con los 2.500 egresados que vamos a tener este año”.
El subsecretario de Transporte, Mauro Espinosa, anunció que ya comenzó a circular la línea 19 que conecta a los estudiantes con el instituto desde el centro neuquino.
Y agregó que este miércoles a se presentará oficialmente la línea 31 con seis unidades y frecuencias cada 30 minutos cuyo recorrido partirá del sector Confluencia.
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