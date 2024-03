Los gremios de Cipolletti rechazaron la propuesta salarial

Los gremios municipales de Cipolletti rechazaron la primera oferta salarial que ofreció el Poder Ejecutivo para el primer cuatrimestre de 2024. En las distintas asambleas, la negativa a los dos bonos de 40 mil pesos fue unánime y por eso los secretarios generales fueron con algunas contraofertas que el municipio analizará.

Las partes acordaron un cuarto intermedio hasta mañana para que el Ejecutivo elabore una propuesta superadora que pueda encaminar las negociaciones. El martes, el municipio presentó una propuesta de dos bonos de 40 mil pesos a pagar con los haberes de marzo y abril respectivamente.

Entre el martes y el miércoles los cuatro gremios, ATE, Soyem, UPCN y Sitramuci bajaron la oferta a los municipales que en su mayoría rechazaron. Soyem definió la propuesta como insuficiente porque no se ajusta “a la necesidad real de los trabajadores”.

El secretario general Marcelino Jara llevó una contraoferta con un aumento de 100 mil pesos no remunerativo a las categorías más bajas: de la 1 a la 15, mientras que dejó a consideración del Ejecutivo las categorías 16, 17 y 18 que están al tope del escalafón municipal.

Los representantes del municipio se comprometieron a analizar los requerimientos de los gremios y presentar una nueva oferta formal mañana.

A fines de enero se cerró la paritaria 2023 extensiva hasta febrero de este año con un incremento del 21% calculado sobre los básicos vigentes al 31 de diciembre pasado. Fue el último aumento que recibieron los empleados municipales.