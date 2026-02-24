Los trabajos avanzarán sobre la Mosconi en todo el tramo en obra en Neuquén
En los próximos días cerrarán por completo el tramo de 20 cuadras entre Linares y Gatica de la Mosconi en ampliación, mientras hoy se sabrá quién ganó la licitación de los 600 metros en el acceso de los puentes carreteros.
La remoción del pavimento de la Mosconi o vieja ruta 22 avanzó esta semana en el tramo que coincide con el microcentro de la ciudad Neuquén. Para el fin de semana, se prevé el cierre total del eje central de la vieja ruta, entre Linares y Gatica, que es el tramo licitado a la UTE RJ- CN Sapag.
Desde ayer, para cruzar de sur a norte de la capital, quedó habilitado el paso vehicular en la avenida Olascoaga, en Don Bosco y en Chubut. En pocos días, la intervención de obra será completa desde Linares a Gatica, adelantó a Río Negro el secretario de Infraestructura de la ciudad, Alejandro Nicola.
“De acá al fin de semana, va a quedar todo cerrado (sobre el eje central de la Mosconi) entre Linares y Gatica. Se trabaja mañana tarde y noche, desde el inicio”, describió.
Ayer los desvíos laterales fueron por las calles Lastra y Planas. “Estamos funcionando bien, se están probando todas las señalizaciones, siempre hay ajustes, pero se lleva como estaba previsto hasta que esté todo cerrado”, dijo.
La segunda adjudicación de la ampliación de la Mosconi
Nicola adelantó que hoy se conocerá qué empresa será la adjudicataria del tramo de la ampliación de la Mosconi en losprimeros 600 metros. Es el tramo desde los puentes carreteros hasta la calle Leales o Primeros Pobladores. Allí la obra, que también tiene plazo de un año, será con la modalidad de viaducto: la Mosconi irá de modo sobreelevado y por debajo se comunicará la Obrero Argentino con el barrio Sapere.
Mientras, en el sector en obra el tramo inhabilitado desde ayer se extiende desde Chubut hasta Don Bosco. Los cruces de La Pampa y San Luis, quedaron cerrados. En esta etapa las tareas son de frezado y remoción del pavimento de la vieja Ruta 22.
