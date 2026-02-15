Mariano Gaido anunció la creación del Banco Ciudad de Neuquén para financiar a las pymes en la apertura del ciclo legislativo 2026

El intendente Mariano Gaido sacudió el tablero económico de la capital neuquina al anunciar la creación del Banco Ciudad de Neuquén. La nueva entidad financiera funcionará bajo una alianza estratégica con el Banco Provincia del Neuquén (BPN) y tendrá como misión principal inyectar recursos directamente en el sector privado moderno, con especial énfasis en la pequeña y mediana empresa.

“Vengo a anunciar una economía nueva que viene a potenciar el sector privado de la ciudad, principalmente la pyme”, expresó el jefe comunal. Según detalló, el Banco Ciudad trabajará en sintonía con una nueva Agencia de Inversiones, formando un ecosistema diseñado para captar capitales y volcarlos al desarrollo local.

El salto hacia las «Nuevas Economías»

Gaido fundamentó la creación de la entidad bancaria en la necesidad de diversificar la matriz productiva, más allá del gas y el petróleo. El intendente puso como ejemplo el Polo Tecnológico, donde ya se desarrollan startups para Vaca Muerta y centros de investigaciones médicas:

Ciencia y Tecnología: El tercer edificio del Polo ya tiene comprometido un Data Center y un centro de investigaciones médicas.

El tercer edificio del Polo ya tiene comprometido un Data Center y un centro de investigaciones médicas. Turismo de Convenciones y Festivales: Con la Fiesta de la Confluencia como motor, la ciudad busca financiamiento para sostener el 100% de ocupación hotelera que generan estos eventos.

Neuquén, la «oportunidad» de Argentina

Durante su discurso, Gaido resaltó el rol de la capital en el contexto nacional: “Hoy la República Argentina espera una oportunidad por todo lo que pasa en Neuquén”.

Bajo esa premisa, el Banco Ciudad se perfila como la herramienta financiera para que el superávit municipal se transforme en créditos y apoyo para emprendedores y los comerciantes que motorizan la economía real de los barrios.

“Somos neuquinos, somos trabajadores y estamos orgullosos de que a esta Argentina le vaya bien. Para eso trabajamos muchísimo”, concluyó el mandatario, quien estuvo acompañado por el gobernador Rolando Figueroa, ratificando que el nuevo banco municipal no competirá, sino que complementará la capilaridad del BPN.