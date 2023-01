Mujeres reclaman que quieren su casa propia en Cutral Co

Un grupo de nueve mujeres que son madres solteras junto a sus niños reclaman la posibilidad de acceder a una vivienda propia, por lo que se instalaron en el plan de 32 casas para adultos mayores. Las vecinas, algunas de las cuales tienen terreno, pero no cuentan con el dinero para edificar aclararon que no es una usupación porque no pretenden quedarse con esas construcciones.

Desde la mañana de ese miércoles, las vecinas que son nueve se acercaron hasta el barrio Progreso, al final de la calle Yrigoyen y Lombardo -al sur del ejido urbano- donde se ubica el plan 32 casas del programa denominado «Casa propia- casa activa». Este plan nacional al que accedió la comuna cutralquense, tiene como destino los adultos mayores.

El plan consiste también en espacios comunes como bibliotecas, sala de atención médica, entre otros para facilitar la atención de esta franja etaria.

Una de las voceras, explicó que eligieron este sector para visibilizar su demanda de una casa propia, pero que no se trataba de una usurpación porque «no pretendemos quedarnos con estas casas que sabemos son para los abuelos».

Durante las primeras horas de la mañana, las manifestantes que están acompañadas por sus hijos, comentaron que se hizo presente la abogada que pertenece al municipio y que escuchó cuáles eran sus planteos. Sin embargo, hasta las primeras horas de la tarde, esperaban alguna respuesta que no había llegado.

En cuanto a la situación de este grupo, detallaron que algunas ya tienen un lote que les fue asignado, pero tienen imposibilidad económica de afrontar una construcción. Hay otras mujeres que tienen trabajo, pero no el terreno y las más vulnerables no tienen ni empleo ni espacio.

«Desde que nos instalamos hay muchas chicas más que nos llaman que quieren venir, pero nosotras no queremos porque ya estamos acá y no tenemos intención de hacer más grande el grupo», manifestaron.

Desde antes del mediodía, móviles policiales se acercaron hasta el predio para tomar conocimiento del tipo de demandas que tenían las manifestantes y luego, uno de los patrulleros permaneció a modo de prevención en las cercanías.

En tanto, este proyecto que cuenta con el financiamiento del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat está paralizado. Al parecer, la empresa no continuó con los trabajos y la ejecución está detenida.

Las propias manifestantes señalaron hoy que hicieron registro de las condiciones en que estaban las casas porque el cerco perimetral ya había sido retirado o robado, y de hecho algunos de los materiales de construcción también empezaron a ser saqueados.