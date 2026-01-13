Neuquén no frena: el plan para entregar más de 1.500 lotes con servicios en 2026

A pesar del freno de la obra pública nacional, la Municipalidad de Neuquén acelera su plan de urbanización. El objetivo para este ciclo es ambicioso: concretar la entrega de 1.545 nuevos lotes con servicios, consolidando la expansión de la ciudad hacia la zona de la meseta y el sector este.

El esquema de trabajo, detallado por el titular del IMUH, Marco Zapata, se apoya en un dato clave para la sostenibilidad del sistema: “Nosotros venimos teniendo un recupero exitoso desde el año 2020, por encima del 90%”, y aseguró que este nivel de cumplimiento “garantiza que podamos seguir planificando acciones”.

Los frentes de obra: ¿dónde se entregarán los lotes?

El cronograma oficial detalla intervenciones en cinco sectores clave de la capital, con plazos que arrancan este mismo mes:

Distrito 6 (Etapa 2): Es el sector más próximo a inaugurarse. “Ya está en ejecución y con un 50% de avance en movimiento del suelo, cordón cuneta, agua y cloaca” , precisó Zapata.

Es el sector más próximo a inaugurarse. , precisó Zapata. Cuenca XVI (Sector Z1): Es el proyecto de mayor envergadura con 600 lotes en tierras provinciales. “En febrero vamos a comenzar con las licitaciones de las obras para estar entregándolos hacia fines de este año” , anunció el titular del IMUH.

Es el proyecto de mayor envergadura con en tierras provinciales. , anunció el titular del IMUH. Distrito 6 (Etapa 3): Sumará otros 234 lotes . Los proyectos ejecutivos ya están listos y la obra física inicia en febrero.

Sumará otros . Los proyectos ejecutivos ya están listos y la obra física inicia en febrero. Manzana 34: Actualmente las cuadrillas trabajan en la red eléctrica y de agua potable para 280 parcelas .

Actualmente las cuadrillas trabajan en la red eléctrica y de agua potable para . Distrito 7: Se completarán 28 lotes para cerrar el compromiso con las familias damnificadas de la cooperativa 14 de Octubre.

Para el municipio, el avance sobre el Distrito 6 (zona Este) es estratégico. Zapata lo definió como “una pieza clave en la expansión urbana planificada”. Además, el funcionario explicó que el trabajo administrativo no se detiene: ya se firmaron convenios con más de 40 organizaciones de la sociedad civil (gremios, cooperativas y mutuales) para la adjudicación de estas tierras.