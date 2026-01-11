Neuquén lanza la millonaria megaobra para transformar la Avenida Mosconi: conocé los detalles

Es la apuesta más ambiciosa en los 122 años de historia de la capital neuquina. El municipio dio el primer paso firme para reconvertir la ex Ruta 22 en una avenida urbana que eliminará la histórica barrera entre el norte y el sur de la ciudad. Con una inversión inicial que supera los 100 mil millones de pesos, la gestión de Mariano Gaido busca jubilar el viejo terraplén y terminar con las inundaciones crónicas del sector.

El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, confirmó que ya son siete las empresas neuquinas que pujan por el Sector 4, el tramo neurálgico que va desde calle Linares hasta Gatica.

Las claves del «tramo central» (Linares – Gatica) de la Avenida Mosconi en Neuquén

Esta etapa es considerada el corazón del proyecto y cambiará por completo la fisonomía del centro-sur neuquino:

Inversión: 70 mil millones de pesos.

70 mil millones de pesos. Extensión: 2.200 metros lineales (10 cuadras hacia el este y 10 hacia el oeste de la Av. Olascoaga).

2.200 metros lineales (10 cuadras hacia el este y 10 hacia el oeste de la Av. Olascoaga). Plazo: Un año de ejecución, con firma de contrato prevista para fines de enero .

Un año de ejecución, con firma de contrato prevista para . Adiós a la inundación: Incluye una obra pluvial crítica para evitar el «efecto represa» que hoy sufren los vecinos cada vez que llueve.

Un corredor verde de 14 kilómetros

La transformación no se limita a asfalto. El proyecto integral busca que la Mosconi deje de ser una ruta de paso pesado para convertirse en un paseo ciudadano desde el puente carretero hasta el límite con Plottier.

Nicola destacó que la intervención tendrá un «fuerte enfoque en el peatón». Para graficar la magnitud, el funcionario explicó que se crearán espacios verdes equivalentes a 25 plazas, junto con dos bicisendas para fomentar el transporte alternativo y veredas mucho más anchas que las actuales.

El plan de avance: ¿Qué sigue?

El municipio no planea detenerse en el centro. Ya se activó la maquinaria administrativa para los tramos restantes:

Sector 6 (Puente Carretero – Primeros Pobladores): Ya está en licitación con un presupuesto de 35 mil millones de pesos. La apertura de sobres será en enero. Sector 5 (Primeros Pobladores – Linares): Es el próximo objetivo en evaluación para garantizar la continuidad del trazado hacia el centro.

La obra no solo busca fluidez en el tránsito, sino que es una jugada estratégica de desarrollo urbano. Al eliminar el desnivel del terraplén, el municipio pretende liberar el potencial inmobiliario y comercial del sur de la ciudad, una zona históricamente postergada por la traza de la vieja ruta nacional.