Cómo será la elección la nueva Jueza de Faltas de Neuquén capital

La nueva jueza de Faltas de Neuquén, que se elegirá el jueves en sesión, deberá renunciar a su cargo en la secretaría del juzgado municipal 1 antes de asumir el cargo nuevo, se indicó desde la presidencia del Deliberante neuquino. Las dos postulantes son funcionarias del juzgado que subroga actualmente la juez de Faltas 2 de la ciudad, Romina Doglioli.

El lunes, en la comisión de Legislación del Concejo Deliberante, se estableció un nuevo orden de mérito para las candidatas a jueza municipal, en el concurso que busca regularizar la vacancia del juzgado de Faltas 1 de la ciudad, tras la jubilación de Gabriela Del Campo.

Una de las postulantes se retiró del concurso luego de conocer su puntaje y las dos abogadas que continúan bajo selección, son actuales secretarias del juzgado municipal. No hubo impugnaciones, informó la presidenta de la comisión de Legislación y de la comisión evaluadora, Victoria Fernández (MPN).

«Es una vacante que se debe cubrir de inmediato, dependiendo de quien gane el concurso, debemos resolver la renuncia al cargo que ocupa actualmente», explicó la presidenta del Concejo, Claudia Argumero (MPN).

De la comisión de evaluación, el despacho con la puntuación indicó que Natalia Do Santos Almeida logró 55,56 puntos en promedio de las 9 concejales que la puntuaron, mientras que María Soledad Diez, obtuvo 52.

Fernández dijo que el lunes también se le notificó a la tercera postulante, Marcela Olguín, que se tomaba conocimiento de su renuncia al concurso. También se le comunicó el nuevo dictamen y la evaluación de las otras dos candidatas a jueza. El periodo de impugnación venció sin que se registraran presentaciones.

La concejala agregó que ya hubo acuerdo político para que la votación se haga en la sesión del jueves 14. Los plazos normales indican que ese día debería tomar estado parlamentario para ir a votación en la siguiente, el 28 de agosto. Pero existe premura en resolver la vacancia y la elección será durante la sesión ordinaria del jueves.

Votación, elección y renuncia

No hay orden de mérito. Los concejales pueden elegir a la candidata que estimen conveniente, prescindiendo de la puntuación. De los 18 integrantes del cuerpo, votan 16 debido a que la banca del FIT, integrada por José Benegas y Julieta Katcoff, no acuerda políticamente con la modalidad indirecta de elección y se abstienen o se retiran del recinto.

Según Argumero, aunque la toma de juramento se programa habitualmente antes de una sesión ordinaria (el 28 será la subsiguiente) para resolver la situación del Juzgado 1, es posible que ni bien se sepa quién resultará electa, el Concejo Deliberante en pleno se reúna en comisión y reciba la renuncia de la recientemente electa jueza, a su cargo en la secretaría del juzgado.

Según la presidencia del Concejo, esta modalidad posibilitaría la convocatoria a una sesión especial la próxima semana para tomar juramento de la flamante jueza de Faltas 1 y activar un nuevo llamado a concurso para la secretaria que quedará vacante con la elección de la nueva jueza municipal.