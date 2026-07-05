Neuquén sumó 36 colectivos nuevos a COLE y la tarifa quedó entre las más bajas del país: mirá los nuevos recorridos

La Municipalidad de Neuquén busca estabilizar la ecuación financiera de su sistema de transporte urbano, COLE, tras la quita definitiva de los fondos que el Gobierno nacional enviaba al interior del país. Para evitar un traslado directo de la inflación y de los costos operativos al bolsillo del usuario, la gestión local implementó un esquema de contención que hoy registra un promedio de 113.000 transacciones diarias en jornadas hábiles.

Con una tarifa plana de $1.390, la capital provincial se ubica en el puesto 41 del ranking de costos del transporte urbano en Argentina, quedando únicamente por encima de las tarifas subsidiadas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El valor del pasaje muestra una marcada diferencia con otras localidades de la Patagonia y destinos turísticos del país:

Pinamar: $3.176,35

$3.176,35 San Martín de los Andes: $2.700,00

$2.700,00 Centenario: $2.478,00

$2.478,00 Bariloche: (Valores superiores que duplican la media local)

(Valores superiores que duplican la media local) Neuquén Capital (COLE): $1.390,00

Ampliación de flota, recorridos y colectivos eléctricos

La estructura del servicio incorporó 36 unidades cero kilómetro y 8 buses eléctricos. Estos últimos completaron su primer mes de prueba (del 21 de mayo al 21 de junio) con un registro de 10.000 pasajeros en trayectos específicos, como el circuito que conecta Parque Norte con la Península Hiroki.

El subsecretario de Transporte, Mauro Espinosa, detalló las modificaciones en la conectividad de los barrios:

Nuevos recorridos: se puso en marcha la Línea 31 , diseñada para enlazar la zona norte con el nuevo Polo Científico Tecnológico y el barrio Confluencia.

se puso en marcha la , diseñada para enlazar la zona norte con el nuevo Polo Científico Tecnológico y el barrio Confluencia. Ampliación de traza: la Línea 10 extendió su recorrido para cubrir la demanda habitacional del Distrito 7.

la extendió su recorrido para cubrir la demanda habitacional del Distrito 7. Flota nocturna: se habilitaron 11 líneas con servicio de madrugada para garantizar el traslado hacia sectores periféricos como Parque Industrial, Valentina Norte y Valentina Sur.

En relación con los nuevos coches sustentables, el funcionario destacó la respuesta de los usuarios en este primer mes de rodaje: «Cerca de 10 mil personas utilizaron este servicio, reflejando una muy buena aceptación por parte de los usuarios».

El transporte público como un «servicio esencial» y el rol del BEN

En el plano social, el municipio mantiene la vigencia del Boleto Estudiantil Neuquino (BEN). El beneficio de gratuidad alcanza en la actualidad a 45.232 alumnos regulares de los niveles inicial, primario, secundario, terciario y universitario.

Desde la intendencia ratificaron el rumbo de la inversión pública en materia de movilidad urbana frente al contexto de ajuste: “El transporte público es un servicio esencial para garantizar el acceso al trabajo, la educación y la salud. Continuaremos fortaleciendo un sistema moderno, eficiente, sustentable y accesible, acompañando el crecimiento de la ciudad y mejorando la movilidad de todos los neuquinos”.

Por último, el control de las frecuencias se centralizó en la aplicación tecnológica de COLE, la cual permite a los usuarios monitorear la geolocalización de las unidades en tiempo real y verificar los horarios de arribo a cada parada desde el teléfono celular.