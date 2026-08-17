En un año se incrementó más de un 30% la cantidad de autos que entran a diario a Neuquén capital

La capital registró en julio más de 134.283 vehículos que ingresaron a diario a la ciudad, en una medición que sumó los datos tanto del acceso por los diversos puentes sobre el río Neuquén como los logrados desde la vieja ruta 22, en las inmediaciones del aeropuerto. La cifra supera en más de un 30 por ciento el promedio diario de las patentes registradas hace un año, en julio de 2025, cuando en Neuquén entraban unos 95.000 vehículos.



La proyección es cercana al aumento promedio mensual de 2,8% que fue calculado por la secretaría de Modernidad de la comuna en función de los últimos datos que les dieron los pórticos desde que se estabilizó su funcionamiento. Desde que se instalaron los radares para medir el tránsito, la cantidad de autos que circulan por la ciudad siempre fue en aumento.



Las cifras de julio dieron un día de circulación “pico” de tránsito de 237.525 autos en la ciudad, un número cercano a la cantidad de habitantes registrados por el Censo Nacional 2022, a pesar de los cuestionamientos de esa estadística. Según el gobierno municipal, las personas al momento del último censo debieron ser unas 310.000.

Los radares sobre Leloir marcan el flujo de circulación entre el microcentro y el noroeste de la ciudad (foto Cecilia Maleti)



Cuatro años después del censo poblacional, el “pico” de circulación de vehículos, supera los 237.500 por jornada. Más de la mitad corresponden a los que ingresan en horario laboral, según lo indican los mismos radares: del total de 134.283 vehículos que hubo en promedio por jornada de julio, un 52 por ciento eran patentes de afuera y un 48 eran de autos radicados en la capital.

Y el padrón de contribuyentes de patentes en Neuquén no supera las 116.000 unidades.

Los radares que cifran la circulación no se usan para multar, pero funcionaron para ordenar el tránsito, con una diminución de velocidad en las zonas en las que están instaladas, por ejemplo en la avenida Olascoaga, en el ingreso por avenida Raúl Alfonsín o en el pórtico de Parque Norte, a la altura del observatorio.



En julio, se registraron por ese tótem 8.008 vehículos diarios en ese sector noreste de la ciudad. Un poco menos (7.502 por día) son los que llegan al microcentro desde los barrios del sur de la ciudad. Los horarios “pico” son las 7 de la mañana y las 19 por la tarde, cuando se registraron unos 16.000 autos en circulación.

El pórtico sobre ruta 7 o avenida Raúl Alfonsín es el segundo en cantidad de ingresos vehiculares (foto Emiliano Ortiz)



Los viernes siguen marcando el mayor flujo en la semana, con la cifra récord de 237.525 autos. El puente carretero se mantuvo como el acceso principal aún con la avenida Mosconi en obra, con 54.443 vehículos diarios.