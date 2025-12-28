Las ofertas por el acceso norte en Neuquén se abrirán a fines de enero

Las ofertas por el ordenamiento del acceso norte se abrirán a fines de enero (foto Matías Subat)

El municipio de Neuquén sacó a licitación la modificación del acceso norte de la ciudad, un cambio vial que buscará resolver la complejidad del ingreso con forma de embudo y que pasará a contar con cuatro alternativas de acceso y dos de egreso. El presupuesto oficial de obra llegó a más de 16.753 millones de pesos.



La modificación incluyó un acuerdo previo con privados para utilizar terrenos linderos a la ex ruta 7 y empalmar el ingreso en forma directa con la calle Jujuy.



La apertura de sobres con las ofertas se fijó para el mediodía del 29 de enero de 2026 en la oficina de la secretaría de Infraestructura y Planeamiento Urbano, primer piso de la sede municipal de Perez Novella y Godoy, Gran Neuquén.

Las ofertas por el ordenamiento del acceso norte se abrirán a fines de enero (foto Matías Subat)



Los trabajos involucran una vía sobre nivel para derivar el tránsito de ingreso también hacia la diagonal 9 de julio.

Se trata de la licitación pública 18 de 2025, con un plazo de ejecución de 360 días corridos y un presupuesto oficial se cifró en 16.753.708.254,95 pesos.



Los pliegos están en venta hasta el 20 de enero en la Tesorería del municipio, en tanto se indicó que las constructoras los podrán consultar en la secretaría de Infraestructura y Planeamiento Urbano, en la sede de Novella y Godoy.



La municipalidad lo planteó como una “reorganización” del ingreso vial a la ciudad capital.



Prevé unir de modo directo el ingreso por Jujuy desde la ruta mientras que, en paralelo, una segunda alternativa de acceso se abrirá hacia el microcentro, con tránsito sobrenivel que conectará la misma ruta con la avenida 9 de julio, por encima de la actual plaza de la Diversidad.



La calle Salta “quedaría abajo” del nuevo acceso sobre la diagonal 9 de Julio, se explicó desde Infraestructura. Actualmente, en ese tramo, la Salta tiene dirección sur norte y se transforma en doble mano entre la Antártida Argentina y el semáforo instalado en la avenida del Trabajador. Tras la modificación, quedará con dos vías de única mano hacia el norte y de salida hacia la Ruta 7.



Concluida la obra, el ingreso norte hacia Neuquén tendrá cuatro vías hacia el microcentro y dos salidas hacia la avenida Raúl Alfonsín. El primer acceso (norte sur) es el que deriva el tránsito al oeste y está a la derecha antes de llegar al cruce de Dr Ramón por la ruta 7.



El segundo, también a la derecha, surge de la subida del rulo por el que se accede hacia la avenida doctor Ramón que lleva el tránsito hacia la Leloir. El tercer ingreso hacia el sur será el que derivará a la calle Jujuy y la cuarta opción será el giro a la izquierda: el empalme hacia la avenida 9 de julio.



“El proyecto involucra cuatro posibilidades de acceso a la ciudad desde la zona norte”, resumió el secretario de Infraestructura, Alejandro Nicola, cuando explicó el plan a los concejales para que convalidaran el acuerdo con el privado.

La Municipalidad de Neuquén licitó el ordenamiento del acceso Norte. (Foto Matías Subat)

El planteo vial eliminará la actual salida por la diagonal 9 de Julio hacia la avenida Raúl Alfonsín. Para salir de Neuquén se podrá hacer por la diagonal 9 de julio hacia Dr Ramón o por la calle Salta, que será de única mano y vía directa hacia la avenida Raúl Alfonsín o Ruta 7.

La convocatoria pública se hizo a través del último boletín oficial, que se publicó esta semana con fecha del 23 de diciembre.