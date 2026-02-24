El municipio definió a las empresas que harán dos obras clave para los accesos de Neuquén

El intendente de Neuquén Mariano Gaido y el secretario de Coordinación e Infraestructura, Alejandro Nicola, junto con otras autoridades municipales, recorrieron este martes la obra de la avenida Mosconi.

Durante la visita, el secretario anunció que esta semana se publicará el informe final del nuevo Acceso Norte y aseguró que «la semana que viene estaremos en obra también». Además, contó cuál será la empresa a cargo de los primeros 600 metros de la Avenida Mosconi que se intervendrán tomando como punto de partida el puente carretero a Cipolletti.

Según Nicola, la empresa que estará a cargo del nuevo Acceso Norte será Codam S.A. «En el transcurso de la semana debería estar haciendo toda la vuelta administrativa, el decreto de adjudicación, firmando contrato«, explicó.

Adelantó también que el tramo de 600 metros de la Avenida Mosconi que va desde los puentes carreteros hasta la calle Primeros Pobladores estará a cargo de una Unión Transitoria de Empresas (UTE) entre Omega y Arco.

«Buscaremos el decreto con la adjudicación e inmediatamente se piden las garantías para firmar el contrato, así que entre esta semana y la que viene ese tramo ya va a estar en obra«, afirmó el secretario.

Tanto el funcionario como el intendente remarcaron que las empresas elegidas para el desarrollo de las obras son de Neuquén.

«Las empresas que hacen las obras en la ciudad son siempre empresas neuquinas, porque generan trabajo neuquino, generan una retroalimentación económica en los comercios, en los trabajadores, en las familias neuquinas», afirmó Gaido.

Cuáles fueron las ofertas para el Acceso Norte en Neuquén

Durante la apertura de sobres el pasado 14 de febrero, se presentaron cuatro propuestas para llevar adelante la importante obra que buscará mejorar la circulación en uno de los ingresos más transitados de la capital.

La oferta más atractiva fue la de Codam S.A, con un monto de $16.680 millones, por debajo del presupuesto oficial de $16.753 millones. Las demás propuestas correspondieron a Servipet con $17.700 millones; la UTE Omega-Arco con $18.000 millones; y RJ Ingeniería con $18.497 millones.

El viaducto elevado en forma de Y, que ingresará por las calles Jujuy y Diagonal 9 de Julio, resolverá el cuello de botella que se genera en el ingreso norte, sobre todo para quienes circulan por la Ruta 7 y la avenida Raúl Alfonsín.