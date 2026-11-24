El intendente Mariano Gaido, la secretaria Luciana De Giovanetti, y el presidente del Centro de Veteranos de Malvinas, Elio Canali, durante la entrega de la escritura de donación del terreno en el barrio Belgrano de Neuquén.

El intendente Mariano Gaido entregó esta mañana la escritura de donación del terreno donde funciona el Centro de Veteranos de Malvinas, en el barrio Belgrano de Neuquén, a pocas cuadras del Balneario Municipal. Hasta hoy los excombatientes ocupaban el predio bajo un «permiso de ocupación» que requería renovación periódica, tras haber llegado al lugar por un decreto del exintendente Pechi Quiroga luego de pasar por un subsuelo en la Diagonal 25 de Mayo y por la calle Faba.

La secretaria de DD.HH., Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, Luciana De Giovanetti, explicó tras el acto en la Sala de Situación municipal que el Concejo Deliberante aprobó la ordenanza enviada por el Ejecutivo y aclaró la condición legal de la entrega: «Es con el cargo de que va a seguir estando permanentemente el centro ahí, mientras funcione como tal. Caso contrario, vuelve a la Municipalidad. Es una donación para que el centro tenga la tranquilidad de que ese espacio les corresponde y es de ellos».

🇦🇷 Un lugar propio para quienes son parte de nuestra historia. ​Firmamos la escritura de donación del terreno del Centro de Veteranos de Malvinas en Neuquén. Un sueño esperado que hoy es realidad para honrar su entrega, cuidar a sus familias y mantener viva la memoria. #Malvinas https://t.co/6xU7hGt715 November 24, 2026

Por su parte, el presidente del Centro de Veteranos de Guerra Malvinas y excombatiente, Elio Canali, detalló que la ordenanza 14.928 derogó la norma anterior para formalizar la donación definitiva, promulgada por Gaido mediante el decreto 477, y destacó que en los últimos cuatro años edificaron 160 metros cuadrados cubiertos.

Del silencio tras la guerra a la escritura definitiva

Al repasar la historia del espacio para la familia malvinera, Canali recordó las primeras décadas posteriores al conflicto bélico de 1982 y el rol de contención que cumplió la agrupación entre los propios excombatientes.

«Del 82 a la fecha, estuvimos 10/15 años sin que nadie nos atendiera. Nos juntábamos y nos entendíamos entre nosotros. El Centro fue un lugar donde se nos escapaba alguna lágrima, fue nuestro lugar de contención, nuestro psicólogo, nuestro psiquiatra», relató el titular del centro.

Canali también destacó el recorrido institucional que derivó en la entrega del título de propiedad en el barrio Belgrano: «Comenzamos en la Diagonal 25 de Mayo, en un subsuelo. Después fuimos a calle Faba y de ahí llegamos acá por un decreto municipal del intendente Pechi Quiroga, y Mariano recogió el guante y siguió con todo esto».

El alcance de la donación con cargo en Neuquén

De Giovanetti subrayó que la firma de la escritura cerró el trámite administrativo impulsado ante el Concejo Deliberante para dar estabilidad jurídica a la sede de los veteranos en la capital neuquina.

«Lo que acaba de firmar el intendente Mariano Gaido es la escritura de donación al centro de veteranos de Malvinas de las tierras donde funciona el centro. Ellos tenían un permiso de ocupación, y lo que se hizo desde el Ejecutivo fue mandar un proyecto de ordenanza que fue aprobado por el Concejo Deliberante», precisó la funcionaria.

Para Canali, la entrega de la escritura consolida el trabajo realizado en el predio y proyecta la continuidad del espacio: «Hoy estamos concretando realmente el sueño que todo veterano tenía, tener una sede propia con escritura y seguir progresando y atendiendo las necesidades que tenemos nosotros y la familia malvinera».