Obras en Cipolletti: el plan histórico de 500 cuadras avanza en el barrio Las Calandrias

El plan de asfalto en Cipolletti avanza sostenidamente con trabajos sobre la calle Lago Nahuel Huapi del barrio Las Calandrias. Este sábado, el intendente Rodrigo Buteler recorrió la zona y destacó que en los próximos días habrá ya 53 nuevas cuadras pavimentadas en la ciudad.

La información fue difundida por el propio Buteler a través de sus redes sociales, quien resaltó que la obra forma parte de un plan de pavimentación ejecutado y financiado por el municipio.

Plan de asfalto en Cipolletti avanza con obras y más cuadras pavimentadas

«En estos días vamos a estar llegando a las 53 cuadras asfaltadas, dentro de un programa que proyecta 500 cuadras nuevas en toda Cipolletti”, sostuvo Buteler. Las tareas se desarrollan en distintos frentes de trabajo, con intervenciones en barrios que forman parte del plan de infraestructura.

Buteler señaló que el proyecto se ejecuta con financiamiento municipal y remarcó: “Se trata de un plan histórico, el más grande de pavimentación que haya tenido la ciudad, financiado 100% con recursos municipales”.

Las intervenciones incluyen obras en calles clave de barrios que incorporan asfalto al sistema vial urbano. Durante la recorrida por el barrio Las Calandrias, el intendente también destacó el contacto con los vecinos del sector para conocer las problemáticas del barrio.