La crítica de Bullrich a Villarruel por habilitar el voto de una senadora con un embarazo de riesgo: «Mamarracho»

La sesión prevista para este jueves 6 de agosto en el Senado quedó envuelta en un clima de fuerte tensión interna dentro del oficialismo. La senadora y presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, cuestionó en duros términos a la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, tras la decisión de habilitar mediante un decreto la participación remota de la legisladora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti, quien cursa un embarazo de riesgo y tiene indicación médica de no realizar viajes largos.

Durante una entrevista en la señal A24, Bullrich no ocultó su malestar y catalogó la medida impulsada desde la Presidencia del Senado como un «mamarracho jurídico».

La titular de la bancada oficialista argumentó que el reglamento de la Cámara contempla únicamente la votación de manera presencial y remarcó que cualquier alteración al sistema debe ser aprobada formalmente por el cuerpo legislativo. “Para cambiar el reglamento tiene que tener un proyecto de cambio de reglamento”, exigió la senadora, al tiempo que advirtió que, al no figurar en el temario, la autorización demandaría una mayoría especial de dos tercios o bien ser enviada a comisión.

La crítica de Bullrich escaló rápidamente del plano reglamentario al político. «Es como querer cambiar la Constitución por decreto», comparó la senadora, afirmando que Villarruel «no es nadie para autorizar» un cambio de modalidad sin la intervención del pleno.

En su descargo, la legisladora fue aún más punzante y lanzó una grave acusación contra su compañera de espacio: “Villarruel no puede cambiar el reglamento de la Cámara. Es una barbaridad lo que está haciendo, está militando para el kircherismo claramente. Lo que hizo es lo más antijurídico, lo más anticonstitucional que existe”.

Sin embargo, el decreto firmado por la vicepresidenta establece que Fernández Sagasti podrá conectarse de manera virtual desde la Legislatura de Mendoza (o desde otro lugar en caso de fallas técnicas) y que su presencia será válida tanto para el quórum como para las votaciones. No obstante, la medida fue dictada ad referéndum, por lo que el pleno deberá convalidarla al inicio de la sesión.

La excepción concedida a Sagasti generó un rápido «efecto contagio» en la oposición. El senador radical por Catamarca, Flavio Fama, también solicitó por escrito a Villarruel participar de la sesión de manera virtual debido a que fue operado de la rodilla y se encuentra imposibilitado de volar.

El pedido del legislador de la UCR, que aún aguarda respuesta, fue duramente desestimado por el bloque camporista. La senadora Juliana di Tullio justificó la licencia de su compañera (comparándola justamente con el caso de Esteban Bullrich), pero le cerró la puerta a Fama: «Son casos puntuales, no es que ‘ay, si me rompo una pierna, si pierdo un avión’… no, no tiene nada que ver con eso».

El antecedente en el Senado: qué decidió Cristina Kirchner sobre el primo de Patricia Bullrich en el 2021

El caso recordó inmediatamente la sesión del 9 de diciembre de 2021, cuando se hizo una habilitación especial a Esteban Bullrich, primo de Patricia Bullrich, debido a que se le había declarado una enfermedad neurodegenerativa (ELA).

En ese momento, la por entonces presidenta de la Cámara alta, Cristina Kirchner, señaló que el cuerpo ya había tenido experiencia de estos casos debido a la pandemia por el Covid-19 y puso a consideración del Senado que Bullrich pueda votar de manera remota.

«La voluntad del legislador está en si expresa su voluntad racionalmente y bien. Yo, personalmente como presidenta, no tengo ninguna objeción», dijo y aclaró que, si bien iba a decidir la cámara, la decisión principal recaía en Bullrich.

Marcha atrás con el polémico capítulo de la Ley de Tierras

La reacción de Bullrich estuvo enmarcada en el ajustado marcador que tenía el oficialismo para sacar adelante la Ley de Tierras de Javier Milei, la cual elevaba el límite provincial de extranjerización al 25% y eliminaba por completo los topes departamentales.

Sin embargo, tras los sucesivos episodios de tensión y la falta de consenso asegurado, el oficialismo decidió dar de baja ese polémico capítulo. Por lo tanto, en la sesión de este jueves 6 de agosto, los senadores debatirán el proyecto de inviolabilidad privada, pero el apartado sobre la extranjerización de tierras no formará parte del temario.