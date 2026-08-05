Alerta en Alemania: hallaron un drone con explosivos cerca de aviones de carga ucranianos en el aeropuerto de Leipzig

Una grave brecha de seguridad puso en estado de alerta a Alemania. Un drone equipado con un dispositivo explosivo fue localizado durante la noche en el aeropuerto de Leipzig/Halle, en el este del país, según confirmó la Policía de Sajonia. El artefacto fue detectado por un empleado de la terminal a escasa distancia de aviones de carga pertenecientes a la aerolínea estatal ucraniana Antonov Airlines.

Ante el hallazgo, las autoridades desplegaron un robot especializado en desactivación de bombas que logró retirar el detonador antes de ejecutar una detonación controlada en el perímetro aeroportuario. El incidente obligó a cerrar de inmediato las pistas operativas; la pista norte reanudó la actividad a las 01:55 hora local (23:55 GMT del martes), mientras que la pista sur permaneció clausurada para peritajes. El ministro del Interior de Sajonia, Armin Schuster, calificó el hecho como un «incidente de seguridad muy grave».

Un centro estratégico para la OTAN, Ucrania y el transporte global

El aeropuerto de Leipzig/Halle no es un punto neutral en el mapa europeo. La terminal funciona como un hub logístico estratégico utilizado por el ejército alemán y la OTAN para el traslado de pertrechos militares, al tiempo que sirve como base de operaciones para la flota de carga aérea de Ucrania tras la invasión rusa de 2022 y como centro neurálgico del grupo postal DHL.

De forma casi simultánea al hallazgo del drone, la policía reportó un segundo objeto no identificado que colisionó en pleno vuelo contra una aeronave de carga en las cercanías del mismo aeropuerto. Tras lograr el aterrizaje en la ciudad de Hannover, los inspectores detectaron daños menores en la estructura del avión.

Mapa del aeropuerto de Leipzig. (Gentileza BBC)

Frente a la multiplicidad de vuelos no autorizados registrados sobre bases militares, centrales energéticas y puertos alemanes, las sospechas oficiales se orientan hacia operaciones encubiertas. El embajador de Ucrania en Alemania, Oleksii Makeiev, fue contundente durante una entrevista con la cadena Welt TV: «¿Quién más podría ser sino Rusia?». Por su parte, Peter R. Neumann, profesor de Estudios de Seguridad en el King’s College de Londres, advirtió en redes sociales que «desde anoche, la guerra de drones ha llegado a Alemania, dejando al descubierto una vulnerabilidad conocida desde hace años».

El antecedente de los paquetes bomba y la sombra del espionaje

El grave episodio en Leipzig no ocurre en un vacío de antecedentes. En julio de 2024, un paquete postal se incendió en el suelo del mismo aeropuerto justo antes de ser cargado en un avión de carga de DHL, en lo que formó parte de una ola de incendios coordinados con dispositivos explosivos ocultos en masajeadores mecánicos en varios puntos de Europa. Las agencias de inteligencia occidentales atribuyeron en su momento esas acciones a un plan de sabotaje coordinado por Moscú, acusación que el Kremlin ha negado sistemáticamente.

A este escenario de tensión en la terminal logística de Sajonia se suma la condena dictada el año pasado contra una ciudadana china, hallada culpable por la justicia alemana de filtrar itinerarios de vuelos y movimientos de carga confidenciales de Leipzig/Halle a un agente de inteligencia que operaba para Pekín.