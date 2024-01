Primer desencuentro entre los gremios y el Ejecutivo de Cipolletti: no quieren sumas «en negro»

El Poder Ejecutivo y los gremios municipales de Cipolletti mostraron sus cartas en el primer encuentro formal que dejó sensaciones de desencuentro y una postura firme de los delegados gremiales: no aceptarán bonos ni sumas no remunerativos como herramientas para mejorar el salario de los municipales.

No hubo ofrecimiento formal por parte de municipio, pero si se barajó la posibilidad de otorgar un aumento no remunerativo que fue rechazo “de plano” por el gremio Soyem. El secretario General aseguró que no aceptarán “ningún pago en negro” y que el Ejecutivo “debe cumplir el acta acuerdo” que se firmó el año pasado con la gestión saliente. Días atrás el sindicalista adelantó que el incremento salarial con los salarios de enero –se cobran en febrero- las subas deben rondar el 20%.

ATE también se mostró reticente a una oferta no remunerativa, pero fue un poco más cauto sobre la primera oferta que pondrá sobre la mesa de los trabajadores a la gestión de Rodrigo Buteler.

“Oficialmente todavía no se ofreció nada, se pasó a un cuarto intermedio y recién mañana se comprometieron a dar una oferta escrita y oficial. Estamos esperando la propuesta que nos eleve el ejecutivo”, señaló Elio Vega, referente de ATE.

Entre líneas admitió que la oferta debe estar en sintonía con lo que se firmó el acta acuerdo el año pasado, en la última negociación del exintendente Claudio Di Tella. En ese momento se fijó un incremento atado a índices inflacionarios y el ofrecimiento no remunerativo no estaba contemplado.

El municipio, del mismo color del gobierno provincial, intentó en el primer acercamiento convencer a los gremios y realizar una propuesta de similares características a las que Alberto Weretilneck les otorgó a los empleados provinciales. Salvo Unter, el resto de los gremios provinciales aceptó el aumento que se acreditará esta semana.

Una de las cartas que jugará el municipio es la crisis económica del país que tiene un importante efecto derrame en las provincias y municipios y el contexto en el que se firmó ese acta acuerdo el año pasado. Por eso el Ejecutivo se tomará tiempo hasta mañana para presentar una oferta formal que luego los gremialistas deberán analizar en asamblea con los afiliados.

En Cipolletti hay cuatro gremios, un frente sindical que conforman Soyem, ATE y UPCN y Sitramuci.