Proyectan cloacas y una pared verde en el lote 34, donde viven los reubicados de las tomas de Neuquén

Las familias que vivían en tomas y fueron relocalizadas en el lote 34 de Neuquén capital tendrán cloacas este año, según planificó el Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH). Son los lotes con servicio que tienen luz, agua y acceso al transporte público, al noreste de colonia Nueva Esperanza, en la zona de meseta y en el área que aún queda de descampado de la ciudad.



Allí están diagramados otros 800 lotes para este año, aunque antes de avanzar con nuevas radicaciones, se hará un “fuelle verde” para bajar el impacto de la fiereza del viento en ese sector. No solo se trata de las ráfagas constantes. Debido a que el sector está a pocos metros del Complejo Ambiental Neuquén, la basura y las bolsas se meten en los terrenos, patios y en las calles internas del sector.



Según explicó el titular del IMUH, Marco Zapata, el organismo está en vías de contratación de las obras para armar un “fuelle verde. Terminando el proyecto, vamos a arrancar con la obra del tratamiento de las aguas residuales”, dijo. Agregó que la tercera etapa del trabajo previsto en el lugar, será la licitación de los cordones cuneta de las primeras manzanas.

En 2024, la ampliación de los ramales del sistema COLE llevó el transporte público al Lote 34 (foto Oscar Livera)



“Este año vamos a dotar el lugar completo del tratamiento de los efluentes cloacales y el fuelle verde va a quedar instalado”, aseguró. Indicó que hay una gran acumulación de bolsas en la zona, debido a la cercanía de las cavas de basura. “La contratación es para minimizar el efecto de los vientos y la dispersión de residuos”, insistió.

Vivir al lado del Complejo Ambiental Neuquén



El fuelle verde será una pared vegetal de 650 metros de largo por 40 de ancho. Zapata dijo que en enero comenzarán con la limpieza y un cercado, para plantar después en el momento adecuado del año.



El lote 34 de Neuquén fue el espacio donde se planificó la reubicación de las familias que acordaron salir de los asentamientos irregulares que emergieron a fines de 2019, meses antes del cambio de gobierno. Es un espacio de 17 hectáreas donde se diagramaron lotes de 150 metros cuadrados: tienen 7,50 de ancho por 20 de profundidad cada terreno.



Las familias que firmaron por la reubicación con el IMUH, están pagando los lotes que fueron entregados con energía y pilar en cada casa. También se entregó con la provisión de agua, aunque el servicio demoró en ser instalado.

Hay unas 400 familias consolidadas viviendo en el lugar (foto Oscar Livera)



En su mayoría se trata de familias que salieron de la “toma Casimiro”, a un lado y otro de la avenida Casimiro Gómez, zona de la autovía. Actualmente allí el IMUH entregó los lotes con servicios del distrito 6,7 y 3.



En el lote 34 también viven personas de la ex toma Confluencia, donde ahora hay un espacio deportivo.

Zapata dijo que hoy es una población de 400 familias consolidadas con la construcción de sus viviendas, aunque los pobladores calculan que allí viven el doble de esa cifra. “Vamos a diagramar otros 800 lotes, no sin antes trabajar en los efluentes cloacales, cordones cuneta y las acciones de mitigación mientras se traslada el CAN”, finalizó Zapata.