Comienzan las obras de infraestructura en Neuquén para asentamientos con más de 20 años

El barrio 2 de mayo será uno de los que recibirá cloacas (foto Oscar Livera)

Con unpresupuesto de ejecución de unos 10.000 millones de pesos, el Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH) iniciará las obras de los servicios que le faltan a los asentamientos Jerusalén, Peumayén, 2 y 7 de mayo en Neuquén capital.

Son sectores urbanizados hace más de 20 años, que crecieron en forma espontánea y que se buscará regularizar con la instalación de servicios faltantes a lo largo de 2026, detalló el presidente del Instituto Municipal de Vivienda y Urbanismo (IMUH), Marco Zapata.

Actualmente, las construcciones tienen agua y energía eléctrica, y en el caso de Peumayén, también gas.

El funcionario explicó que en diciembre fueron contratadas los trabajos para las cloacas en Peumayén y Jerusalén, ubicados al norte del sector denominado Cuenca XV, de la avenida Casimiro Gómez hacia el oeste.

El sector Peumayén terminará con la instalación de cloacas este año (foto Cecilia Maletti)

A su vez, esta semana saldrá a licitación, la obra de gas de los barrios 2 y 7 de Mayo, ubicadas al este de la avenida Casimiro Gómez, entre la avenida y el corredor de cañadones del sector denominado Nido.

Para 7 y 2 de mayo, en la primera semana de febrero, se licitará el sistema de cloacas. Se trata de un plan de obra de servicios faltantes en esos cuatro sectores que en total «beneficiarán de manera directa a 1.900 familias. El plan de obra se terminará de ejecutar en unos 12 meses, dijo Zapata.

Los trabajos se financiarán con fondos municipales, aunque se trata de asentamientos de nacimiento irregular que están en terrenos de la provincia.

La ejecución del municipio comenzó luego de un acuerdo firmado en noviembre entre el intendente Mariano Gaido y el gobernador Rolando Figueroa mediante el cual el IMUH completará los servicios faltantes en estos cuatro sectores a cambio de que la provincia realice la instalación de servicios faltantes en los sectores de Pacífica (donde faltan cloacas), también en Morro y Juvenil, que requieren de obras de mitigación hídrica.

Los servicios en Peumauyén y otros tres sectores tenían un crédito internacional que quedó «trunco» (foto Cecilia Maletti)

Zapata explicó que las intervenciones forman parte de un proceso de regularización de asentamientos. Con la misma autorización provincial para intervenir en terrenos provinciales, en el sector La Familia del barrio Belgrano, finalizaron a fines de 2025 las redes de agua y cloacas, mientras que sigue en ejecución el sistema pluvial.

Más de 21.000 metros de cañerías de gas natural

La obra de gas en 2 y 7 de Mayo involucrará más de 21 kilómetros de cañerías, con una ejecución que fue calificada de compleja debido a que son barrios con un trazado irregular de calles y veredas, además de casas edificadas en los faldeos de la barda.

“El objetivo es que en un año estos sectores cuenten con todos los servicios en funcionamiento: luz, agua, cloacas y cordón cuneta”, destacó Zapata.

Cuando finalicen con las clocas y el tendido de gas en Jeruselén, Peumayén, 2 y 7 de Mayo, los trabajos terminarán con pluviales para redirigir la lluvia hacia un pluvial que el EPAS hizo en el sector de cañadones (foto Cecilia Maletti)

El segado de pozos y los pluviales hacia

Para 2027, el IMUH se prepara en estos sectores para llevar a cabo los cordones cuneta que direccionen el agua de lluvia desde la barda hasta el canal pluvial que hizo el IPVU en el sector de 2 y 7 de mayo.

Las cloacas en esos barrios nacidos en cañadones incluyen el segado de pozos ciegos, absorventes o negros, para que queden clausurados «no solo con un relleno, sino inertes», por un tema sanitario, dijo Zapata.