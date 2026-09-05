La Asamblea Legislativa de Malvinas le respondió a Javier Milei y negó que sean una «población implantada»

La Asamblea Legislativa de las Islas Malvinas rechazó las recientes declaraciones en cadena nacional del presidente Javier Milei. El cuerpo insular reafirmó la postura británica y rechazó el concepto de «población implantada» transmitido desde Buenos Aires.

A través de un comunicado oficial, las autoridades isleñas sostuvieron que el estatus del archipiélago atlántico resulta inmodificable por expresiones externas. Según publicó el portal MercoPress, la institución remarcó la continuidad del esquema legal vigente en el territorio.

Los argumentos de la Asamblea Legislativa de Malvinas sobre la soberanía británica

En el documento oficial, los legisladores locales remarcaron la condición del territorio en el Atlántico Sur. En ese marco manifestaron: «Las islas son un Territorio Británico de Ultramar autogobernado y nuestro futuro es un asunto que deben decidir las personas que vivimos aquí».

El cuerpo deliberativo fundamentó su legitimidad en el referéndum de 2013, que registró una alta participación ciudadana. En esa consulta popular, el 99,8% de los votantes se pronunció a favor de mantener la dependencia con Gran Bretaña.

Dura respuesta desde Malvinas a Javier Milei. Foto: archivo Clarín Fotografía

El comunicado de la comunidad insular sostuvo que el principio de autodeterminación no sufrirá alteraciones por posiciones diplomáticas. Asimismo advirtieron que cualquier intento de avance territorial será considerado como una «violación de la seguridad nacional».

A pesar de referirse directamente al Poder Ejecutivo argentino en una sola oportunidad, los representantes locales señalaron que este tipo de pronunciamientos públicos no resultan novedosos para la población.

El pronunciamiento parlamentario destacó el apoyo continuo recibido desde la sede oficial de Downing Street en Londres. A ese respaldo sumaron las manifestaciones vertidas por ministros y legisladores del Parlamento británico durante las últimas semanas.

El escrito de la representación legislativa omitió hacer referencia a las sanciones sobre empresas petroleras. Tampoco incluyó consideraciones acerca de los avances en la explotación del proyecto hidrocarburífero Sea Lion en la región.