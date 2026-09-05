Cris Morena recordó a Romina Yan con un emotivo mensaje por su cumpleaños

Este sábado 5 de septiembre, Romina Yan hubiese cumplido 52 años. En esta fecha especial, su madre, Cris Morena, volvió a homenajearla en redes sociales con un emotivo mensaje en el que destacó el vínculo que mantiene con su hija a pesar de su muerte, ocurrida el 28 de septiembre de 2010.

Conmovedor homenaje de Cris Morena a Romina Yan

“Un día llegaste, Romina; fresias y jazmines nacen de la tierra, un ángel vestido de gris cenicienta. Tus ojos que miran tan hondo, Romina, que llegan al alma dibujando estrellas”, escribió Morena. Y agregó: “Tus manos tan suaves que sanan las penas, rodean de calma todas las tristezas. Feliz cumple, chiquita mía”.

El mensaje estuvo acompañado por un collage de fotografías y videos que recorren distintos momentos de la vida y la carrera de la actriz, desde imágenes familiares junto a sus padres, Cris Morena y Gustavo Yankelevich, su hermano Tomás y sus tres hijos, Franco, Valentín y Azul, hasta escenas de sus trabajos en Chiquititas, Amor mío, Bella y Bestia y Playhouse Disney.

“Estás en mi corazón cada segundo de mi vida. Sos mi guía, mi faro y mi luz. Sos la presencia de nuestra ausencia, como dice Azul”, expresó Cris Morena. “¡Feliz cumpleaños, hijita bella! Estás y siempre estarás en mí”, concluyó.

La publicación recibió rápidamente miles de reacciones y mensajes de figuras del espectáculo que compartieron el recuerdo de Romina y acompañaron a su familia en esta fecha tan significativa.

Con información de La Nación