Municipales

Retuvieron 18 vehículos de carga y de transporte de sustancias peligrosas en Neuquén: las principales infracciones

Fue en controles sobre la ex Ruta 22 indicó el subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio.

Redacción

Por Redacción

Retuvieron vehículos en controles de tránsito. Foto: Gentileza Municipio de Neuquén.

Durante un operativo de control preventivo de tránsito pesado y vehículos que transportan sustancias especiales o peligrosas, se retuvieron 18 vehículos. Fue sobre la avenida Mosconi, ex ruta 22. Así lo informaron desde el Municipio de Neuquén. “Son tareas que buscan reducir la siniestralidad vial a través de la prevención y aportar a la seguridad ciudadana”, destacó el subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio.

Desde el Ejecutivo local, precisaron que se retuvieron 11 camionetas de transporte de sustancias peligrosas o especiales, 6 trafics de transporte de personal y un vehículo escolar.

Baggio explicó que estos controles forman parte del programa preventivo del área de Tránsito del municipio, en conjunto con Defensa Civil y Medio Ambiente.

Amplió que hay tipos de vehículos requieren controles específicos por las características de las cargas que trasladan, las dimensiones de los objetos y el tamaño de las unidades. Advirtió que en varias oportunidades ingresan camiones de gran porte al radio restringido, lo que genera riesgos en el centro y microcentro de la ciudad.

Cuáles fueron las principales infracciones detectadas en los controles en Neuquén

Las principales infracciones detectadas fueron la falta de rótulos identificatorios sobre las sustancias transportadas y su grado de inflamabilidad; ausencia de matafuegos reglamentarios; falta de la categoría correspondiente en la licencia de conducir; y vehículos sin seguro vigente, considerado un agravante importante.

Además, se realizaron controles de alcoholemia, todos con resultados negativos. “Una muy buena noticia”, celebró Baggio.


Comentarios