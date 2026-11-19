Este jueves se realizó una nueva sesión extraordinaria en el Concejo Deliberante de Roca para tratar dos ordenanzas impulsadas por el Ejecutivo. Ambas se aprobaron de forma unánime y sin debate. La primera establece un régimen excepcional para que los contribuyentes puedan cancelar obligaciones municipales vencidas, mientras que se autorizó la venta de terrenos municipales para la próxima subasta.

Las normas aprobadas buscan generar ingresos para el Municipio de Roca, en medio de dificultades financieras que se evidenciaron con el pago desdoblado de los empleados municipales. A pesar de que la sesión fue informada a las 10, se adelantó y comenzó una hora antes.

En cuanto al primer proyecto, se trata de la creación de un régimen excepcional y transitorio de regulación y cancelación de deudas por tasas retributivas de servicios y derechos municipales. El programa está destinado a contribuyentes que registren obligaciones vencidas al 31 de octubre de 2026.

Podrán incorporarse deudas por tasas municipales, Comercio e Industria, multas, infracciones, sanciones, derechos de cementerios y otras obligaciones de naturaleza tributaria. Quedarán excluidas las deudas que ya se encuentren en gestión judicial o con un juicio iniciado, además de las contribuciones por mejoras.

El principal beneficio será la reducción de los intereses acumulados, con descuentos que dependerán de la modalidad de pago elegida. Para quienes cancelen la totalidad de la deuda al contado, la quita será del 100% de los intereses.

La normativa establece que los planes de hasta tres cuotas no tendrán intereses de financiación. Para los plazos más extensos se aplicarán tasas diferenciadas según el tipo de obligación: 12% de tasa nominal anual para las tasas retributivas, 14% para Comercio e Industria y 18% para los demás conceptos incluidos.

Además, habrá distintos plazos de adhesión. Quienes elijan el pago contado o un plan de hasta seis cuotas podrán incorporarse hasta el 22 de diciembre de 2026. En tanto, para los planes de entre siete y 24 cuotas, el plazo se extenderá hasta el 26 de febrero de 2027.

La ordenanza también permite incorporar deudas correspondientes a planes de pago anteriores que hayan caducado, previa reliquidación del saldo pendiente. Cabe aclarar que, en caso de incumplimiento de dos cuotas consecutivas o tres alternadas, se perderán los beneficios y la deuda restante será recalculada bajo el régimen general vigente.

La numerosa subasta de noviembre

Una de las ordenanzas aprobadas autoriza la desafectación de la condición de Reserva Fiscal de dos parcelas y dispone la venta mediante subasta pública de distintos terrenos pertenecientes al dominio privado municipal. La medida reúne 62 inmuebles que ya habían sido incluidos en ordenanzas anteriores, pero que no habían logrado ser vendidos, y 16 nuevas parcelas.

Se estableció que los terrenos se ofrecerán en el estado en que se encuentran y que los valores de base serán determinados a partir de tasaciones realizadas por el Colegio de Martilleros Públicos de la II Circunscripción Judicial de Río Negro.

El remate público se realizará el próximo 24 y 25 de noviembre en el Concejo Deliberante. Si una primera subasta queda desierta, podrá realizarse una segunda con una reducción de hasta el 30% sobre el valor base actualizado de cada inmueble. Si tampoco se concreta la venta en esa instancia, el Ejecutivo quedará facultado para reglamentar la venta directa de los lotes.

Los interesados deberán abonar un 30% del valor como seña al momento del remate. El 70% restante podrá cancelarse en un plazo de hasta tres cuotas mensuales y consecutivas. Además, se estableció una comisión del 3% para el martillero, junto con los gastos de estructuración, que estarán a cargo del comprador.