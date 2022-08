Soyem Bariloche pedirá un piso de 30% de aumento en las paritarias

La conducción del Soyem en Bariloche, el sindicato de empleados municipales, afina los números para presentarse en pocos días más a la reapertura de las paritarias que fue acordada con el municipio en abril pasado y sus dirigentes adelantaron que, dado el constante deterioro de los salarios, reclamarán un aumento “no inferior al 30%”.

En la primera negociación salarial que mantuvo la actual dirigencia del gremio con la gestión del intendente Gennuso, hace ya cuatro meses, también habían llevado un pedido de recomposición por porcentaje, pero terminaron por cerrar un aumento de suma fija, que consistió en 17.000 pesos no remunerativos, con una incorporación progresiva al básico entre mayo y agosto, en cuatro tramos de 4.250 pesos.

La secretaria general del Soyem, Brenda Morales, recordó que esa suba fue parcial y ya fue absorbida en buena medida por la inflación, de modo que pretenden una nuevo incremento de volumen suficiente para enfrentar el deterioro de los salarios.

A diferencia de otros gremios estatales, que pidieron el adelantamiento de paritarias, el Soyem de Bariloche esperó el turno de agosto como ya había convenido con el gobierno municipal. “Ahora llegó el momento de juntarnos otra vez porque el compromiso fue reabrir en agosto”, dijo Morales.

Señaló que van a pedir “el 30% como mínimo” porque la caída del salario real en los últimos meses fue particularmente “grave”, debido a la inflación acumulada, que de enero a junio ya alcanzó el 36,2%.

Morales admitió que “va a ser bastante dura la paritaria”. Dijo que “Bariloche es muy particular, no se puede comparar con Buenos Aires. El colectivo está por aumentar y va quedar cerca de los 100 pesos, los alquileres son altísimos y muchos compañeros que no tienen casa propia lo sufren día a día. Estamos en pleno estudio de todo eso, de los salarios y de la inflación”.