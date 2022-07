Suspenden la recolección de residuos en Huergo por las condiciones climáticas

El municipio de Huergo anunció que este martes no se realizará la recolección de residuos domiciliarios debido a las condiciones climáticas que se registran en la región, con el fin de reducir riesgos de accidentes del personal que realiza la tarea.

Por la suspensión de la recolección, desde el municipio pidieron a los vecinos no sacar las bolsas a los cestos en las veredas, para evitar el accionar de animales que pueden provocar la rotura y dispersión de los residuos.

En el caso de Huergo, la recolección diaria se realizá durante la mañana, con el inicio de los recorridos por los diferentes barrios a partir de las 7.

Por otra parte, se informó que esta semana comenzó una nueva campaña del recorrido de contenedores para que los vecinos puedan depositar en el interior restos de podas, escombros y otros elementos que no deben ser arrojados junto a los residuos domiciliarios.

A través del área de Servicios Públicos del municipio, se detalló que debido a las “inclemencias climáticas climáticas y con el fin de proteger la integridad física de los recolectores, esta mañana se ha suspendido el servicio de recolección de residuos domiciliarios; que se retomará cuando las condiciones climáticas así lo permitan”.

Al mismo tiempo, indicaron que desde esta semana y hasta el 27 de agosto se realizará el 35° recorrido de contenedores diagramado por el área de Bromatología y Medio Ambiente, con el fin de evitar el depósito de residuos no domiciliaros en lugares no autorizados, y de esta forma no generar basurales en baldíos.