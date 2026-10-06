El hombre buscado en Bariloche se comunicó con la Policía y se encuentra en buen estado

El hombre de 50 años que era buscado en Bariloche desde el sábado 3 de octubre, se contactó telefónicamente con la Policía de Río Negro para dar aviso de que se encontraba en buen estado de salud y regresó a su domicilio.

Con esta comunicación y ante la constatación posterior de la fuerza de la veracidad de la información, se desactivó la búsqueda formal. Los motivos de la ausencia del hombre fueron de índole personal.

La Policía de Río Negro había activado el protocolo de averiguación de paradero del hombre tras la denuncia de una persona de su entorno radicada el sábado en la Comisaría 27, de la zona oeste, la jurisdicción competente por el domicilio de la persona buscada en el barrio Villa Los Coihues, aunque de inmediato tomó intervención también la Comisaría Segunda del Centro Cívico porque en su zona había sido visto por última vez el martes 29 de septiembre.

Días más tarde del inicio de la búsqueda, se conoció que el hombre había tenido una reunión con compañeros de trabajo en el centro de la ciudad y desde entonces no regresó a su hogar.

La Policía de Río Negro relevó cámaras de seguridad, recopiló testimonios y realizó diligencias en la vivienda del hombre en estos días de activación del protocolo de búsqueda.