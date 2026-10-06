ADN confirmó que los restos hallados en Lamarque son de Kevin Hernández: la compatibilidad fue del 99,9%

El Laboratorio Regional de Genética Forense confirmó la identidad mediante el cotejo de las muestras obtenidas de los restos y de la madre del joven.

El Ministerio Público Fiscal confirmó este martes a la familia de Kevin Hernández que los restos humanos hallados en Lamarque corresponden al joven de 26 años, desaparecido desde febrero. El Laboratorio Regional de Genética Forense determinó una compatibilidad del 99,9% con la información genética aportada por su madre.

La Fiscalía comunicó el resultado a la madre y a la pareja de Kevin apenas recibió el informe científico. Con la identificación formal confirmada, el Ministerio Público Fiscal trabaja ahora en el traslado del cuerpo para su entrega a la familia.

El ADN confirmó la identidad

La certeza sobre la identidad había quedado pendiente debido al estado de descomposición de los restos, que impidió obtener huellas dactilares. Por esa razón, el estudio genético era la vía científica determinante para establecer a quién pertenecían.

El reconocimiento de prendas realizado previamente por la familia y la identificación de tatuajes durante la autopsia habían aportado elementos coincidentes, aunque todavía faltaba la confirmación mediante ADN. El resultado conocido este 6 de octubre permitió completar esa instancia.

La pericia fue realizada por el Laboratorio Regional de Genética Forense del Ministerio Público, con sede en Bariloche, y también fue remitida a la querella.

Qué pericias todavía están pendientes

La investigación continuará con distintos estudios sobre los restos y las prendas recuperadas. Todavía resta conocer el resultado de una pericia histopatológica, que está a cargo de un laboratorio de la provincia de Chubut, y de otra entomológica, que se realizará en un laboratorio de la Universidad Nacional de Río Negro.

Durante esta semana también se efectuó una nueva pericia con luces forenses sobre las prendas. Los resultados obtenidos permitieron disponer nuevas medidas y avanzar con un estudio de sedimentación.

Desde la Fiscalía indicaron que las distintas pericias buscan profundizar la información obtenida durante la investigación y aportar elementos para reconstruir las circunstancias vinculadas con el hallazgo y la muerte.

Cómo avanzó la investigación

Desde el hallazgo de los restos, el Ministerio Público Fiscal coordinó distintas medidas con la Unidad Operativa para la Investigación, el Gabinete de Criminalística, personal policial y la Unidad de Reconstrucción del Ministerio Público.

En las primeras horas se realizó un escaneo del sector y se mantuvo comunicación con el organismo de riego para interrumpir el paso del agua. Los restos fueron trasladados a General Roca para su evaluación por parte del equipo forense y también se entrevistó a la persona que realizó el hallazgo.

El 23 de septiembre, en el Gabinete de Criminalística, la familia participó del reconocimiento de las prendas recuperadas. Luego, profesionales del Cuerpo de Investigación Forense de la Segunda Circunscripción Judicial realizaron la autopsia e identificaron tatuajes en los brazos.

Trece allanamientos y más de 50 entrevistas

Desde el inicio de la investigación, el Ministerio Público Fiscal realizó 13 allanamientos y más de 50 entrevistas destinadas a verificar los distintos datos incorporados al expediente.

También se articuló el trabajo con la DDI de Patagones, las policías de San Javier, Viedma y Conesa y el sistema 911 para relevar y analizar cámaras de seguridad. El despliegue incluyó además a Prefectura, Bomberos, Policía Montada, Brigada Rural, equipos de canes y drones.

Los rastrillajes abarcaron la totalidad de los desagües de residuos cloacales de Lamarque y también se recorrieron a pie los puestos ubicados entre la localidad y la zona de “El Solito”, a partir de testimonios incorporados durante la investigación.

En el plano técnico, fueron peritados dos automóviles secuestrados. Además, la Fiscalía dispuso que los elementos incautados fueran exhibidos previamente a la madre y a la pareja de Kevin para que pudieran reconocerlos antes de avanzar con las pericias formales.

Cómo sigue la investigación

El Ministerio Público Fiscal indicó que mantuvo comunicación con familiares y la pareja del joven. Se realizaron reuniones periódicas encabezadas por la Fiscal Jefe, con visitas semanales y encuentros con la fiscal del caso, Analía Álvarez, y la jefa de la Unidad Operativa.

La representante fiscal también mantuvo comunicación permanente para informar los resultados de las distintas medidas adoptadas.

Con la confirmación científica de la identidad, la investigación entra ahora en una nueva etapa, mientras continúan las pericias pendientes y se trabaja en el traslado de los restos para su entrega a la familia de Kevin Hernández.

Por el momento no hay personas detenidas en el marco de la causa. Más allá de los avances en las distintas pericias, la familia de Kevin espera que la investigación avance sobre las personas que podrían estar involucradas en el crimen y permita determinar las responsabilidades correspondientes.