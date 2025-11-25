Uber es ilegal en Neuquén, advirtieron desde la municipalidad

El Concejo Deliberante aprobó la regulación del uso de las plataformas de servicios de transporte en Allen. (Foto: Matías Subat)

“Es una actividad privada de interés público y debe responder ante la ilegalidad”, dijo el subsecretario de Transporte de la comuna, Mauro Espinosa, sobre la ausencia de la plataforma Uber para registrarse en Neuquén. El funcionario aseguró que seguirán los operativos para multar a los conductores que usen esta plataforma y secuestrar los vehículos no autorizados para transportar pasajeros.



En dialogo con Diario RIO NEGRO el funcionario dijo que, luego de la reglamentación en octubre de la ordenanza que habilitó el ingreso de las plataformas digitales, Uber no se contactó ni registró choferes.

“Hay una compañía que cumplió los requisitos, pero Uber no se presentó y ya podemos decir que es ilegal en la ciudad de Neuquén”, sostuvo. “Los operativos serán en diferentes sectores, para combatir esta situación”, insistió.



El 45% de los taxistas se sumaron a la plataforma Cabify en Neuquén (foto Matías Subat)

Detalló que la empresa Cabify cumplió los requisitos y registró en la ciudad a unos 200 conductores. Dijo que otras firmas no se presentaron, pero tampoco se detectó que estén en funcionamiento, como es el caso de Uber. Agregó que Cabify trabaja en ocho ciudades de forma reglamentada.

Del total de nuevos conductores, más del 45% son choferes de taxis, que están habilitados por ordenanza para sumarse al sistema de despacho de viajes por intermediación de las plataformas digitales. Los remises fueron autorizados a sumarse al sistema y se abrirá el registro en las próximas semanas, dijo Espinosa.

Detalló que los particulares que trabajan con la plataforma “son personas que hacen adicionales a otro trabajo; sacan el auto en horarios de mayor demanda o en eventos; no trabajan todo el día”, comparó.

Los taxis y remises de la ciudad están obligados a usar la aplicación municipal Taxi Go en paralelo al despacho tradicional de viajes. Unas 1.000 personas en la ciudad bajaron esa aplicación para contratar los viajes a través del celular.