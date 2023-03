Último discurso de Gennuso en la apertura de sesiones del Concejo de Bariloche

El intendente Gustavo Gennuso brinda su último discurso en el acto de apertura de sesiones ordinarias del Concejo Municipal en la Biblioteca Sarmiento.

El ministro de Obras y Servicios Públicos de Río Negro, Carlos Valeri, la defensora del Pueblo de Bariloche, Analía Woloszczuk, funcionarios del Ejecutivo Municipal, miembros del Tribunal de Contralor y dirigentes de diversos gremios participan del acto.

En primer lugar, la presidenta del Concejo Municipal, Natalia Almonacid, realizó la apertura formal de la sesión. Luego, fue el turno del intendente.

«Esta es mi octava apertura de sesiones. En esto, se mezclan las emociones con el intelecto. Cuando elaboraba estas palabras, pensé que este discurso tendría cierto tono de despedida y es todo lo contrario. Es de agradecimiento, balance y continuidad», comenzó diciendo Gennuso.

Agradeció a la ciudadanía y a los funcionarios pero resaltó el apoyo de «los dos gobernadores, Alberto (Weretilneck) y Arabela (Carreras)» y de su familia con un tono muy personal.

«Este cierre me lleva a realizar balances. ¿Qué deja nuestro gobierno? Estos años demostramos como barilochenses que nuestra ciudad es viable. Que tiene futuro. Podemos decir que nuestra ciudad no solo es viable sino que es una de las ciudades más grandes de la Patagonia», mencionó y agregó: «Somos un pueblo que se ha demostrado que puede salir adelante con su propio esfuerzo. La receta: planificación, trabajo, convicción y amor. No tiene sentido hacer un listado de acciones. Ahora hay que ir por más para construir un futuro mejor. Hoy manda el corazón, no la razón«.

