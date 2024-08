Un trabajador encadenado y el obrador del municipio de Roca paralizado por una protesta gremial

Uno de los gremios que representa a trabajadores municipales de Roca mantiene desde esta mañana una protesta en el obrador del Parque Industrial, en reclamo de indumentaria y la recategorización de varios agentes.

La manifestación incluyó la decisión de un empleado de encadenarse al sector de ingreso al predio, además de un bloqueo para el tránsito de los vehículos para la prestación de servicios públicos.

La Asociación de Trabajadores Municipales (ATM) fue la que decidió el plan de lucha, que se da en un contexto de tensión con el gobierno local. A principios de esta semana, esa organización fue la única que no aceptó la propuesta de incrementos salariales presentada por el Ejecutivo para la segunda parte de este año.

Según informaron fuentes oficiales, la intendenta María Emilia Soria dispuso el inicio de acciones ante la Justicia para que la protesta no impida las tareas de otros trabajadores que no están plegados al reclamo.

Esa actitud generó nuevos reproches de parte de la conducción de ATM, asegurando que la mandataria persiste en su postura de “atropello al trabajador, hostigando y tomando acciones que no debería, siendo ella abogada”.

En el expediente judicial abierto a instancias del escrito presentado por las autoridades municipales tomó intervención el fiscal Marcelo Ramos.

“Hay un montón de reclamos a los que el Ejecutivo no responde. No nos quieren reconocer el encuadramiento en la categoría que nos corresponde, no hay organigrama. Hay un montón de falencias”, sostuvo el trabajador encadenado, en un video que difundieron desde ATM.

El agente también informó en ese mensaje que inició una huelga de hambre.