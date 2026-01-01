Verano 2026 en Neuquén | Juegos acuáticos, clases de natación y de bailes: horarios de las actividades gratuitas en los balnearios

Con la llegada de la temporada estival y del calor, el municipio de Neuquén lleva adelante el programa «Sumate al Verano», una propuesta que reúne actividades deportivas y recreativas destinadas a niños, niñas, jóvenes y adultos. Conocé la agenda que habrá en los balnearios este 2026.

La iniciativa incluye clases de natación, de baile y ritmos, mini deportes y juegos acuáticos.

Las actividades gratuitas en los balnearios de Neuquén este verano 2026

Recordaron que la capital neuquina cuenta con balnearios gratuitos y equipados. Además, disponen de guardavidas, lo que permite que las familias puedan disfrutar con tranquilidad durante toda la temporada estival. Entre las actividades del programa Sumate al Verano están:

Clases de natación para niños y niñas, de 17 a 19: se dictan los lunes y miércoles en los balnearios Gatica y los martes y jueves en Valentina Brun de Duclot, brindando una oportunidad no solo de aprendizaje, sino también de recreación y cuidado en el agua.

Clases de natación para adultos: en el balneario Sandra Canale los martes y jueves, a partir de las 11.

Clases de baile y ritmos, mini deportes y juegos acuáticos: ideales para compartir en familia o con amigos. En el balneario Gatica, estas propuestas se realizarán los sábados de 17 a 20, mientras que en Valentina Brun de Duclot tendrán lugar los domingos, en el mismo horario. Estas actividades buscan fomentar el movimiento, la integración y el disfrute al aire libre en espacios públicos.

Sectores para mascotas en los balnearios de Neuquén este verano 2026

Una de las novedades, es la habilitación de sectores específicos para que las personas puedan concurrir a los balnearios junto a sus compañeros animales no humanos: estos espacios fueron definidos con el objetivo de promover la convivencia responsable y garantizar el bienestar de todos los visitantes.

En el balneario Albino Cotro, el sector habilitado se encuentra sobre la calle Linares, entre el puente de ingreso a la Isla 132 y la calle Purmamarca. Se trata de un espacio alejado de las parrillas, pensado para mayor comodidad y seguridad. En el balneario Sandra Canale, se sugiere utilizar el sector ubicado sobre la calle Gatica, hacia el lado izquierdo, tomando como referencia los baños y las oficinas de guardavidas.