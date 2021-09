Murió «Meneca», la histórica directora de LU 18 Radio El Valle

Durante la jornada de ayer se confirmó el fallecimiento de Hebel Nay "Meneca" Xhardez de Cozzi de 92 años, quien supo ser directora y esposa del fundador de LU18 Radio El Valle.

“Meneca” como era llamada por el personal de la radio, enviudó de muy joven teniendo que hacerse cargo de cuatro hijos y de un medio radiofónico que no conocía. Pero, ello no fue impedimento alguno para desempeñarse durante más de 50 años en la dirección de la emisora que fundó con su esposo.

Su voz no era conocida por los oyentes, porque simplemente no le gustaba participar de esa manera. Sin embargo, ella se convirtió en una de las máximas exponentes de los medios de comunicación de la región. Tanto así que fue la única mujer propietaria de una licencia de Amplitud Modulada (AM).

“Todos los medios han cambiado de dueños, menos LU18 desde su fundación”, añadieron desde La Radio, una audición habitual de la emisora en cuestión, luego de darse a conocer la noticia.

Foto Archivo

LU 18 y su historia

La emisora que opera en la frecuencia de AM 640, inició sus transmisiones el sábado 19 de octubre de 1963. Casi de inmediato se consagró como uno de los medios más tradicionales y que supo ganarse un espacio propio en toda la región.

Hoy son sus hijos y nietos los que se encuentran al frente de la institución. Son descendientes directos de aquellos primeros dueños, Santiago Xhardez y Honorio Cozzi, quienes ganaron una licitación y comenzaron a transmitir a través del 1510 kilohertzio del dial.

El primer estudio estuvo ubicado en 25 de Mayo y España, en el famoso “Prado Español”, hoy Sociedad Española. En la actualidad sus operaciones se concentran en el edificio de calle Tucumán al 1074.