Nadia Riquelme: "soñaba con ganar una medalla y se me dio"

La neuquina Nadia Riquelme hizo historia ayer en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Con un gran trabajo, la palista ganó la medalla de plata en canotaje slalom en la modalidad K1.

Un día después de haberse colgado la medalla, la oriunda de San Martín de los Andes dialogó con "Río Negro" antes de emprender la vuelta al país. Desde el aeropuerto y con la alegría indescriptible de haber logrado el objetivo Riquelme contó lo que vivió en los Juegos.

"¡Fue una batalla de sensaciones! ¡Es increíble! Ayer fue un día indescriptible. La adrenalina que corría por mi cuerpo cuando terminé mi manga era tremenda, porque sabia que había hecho un buen trabajo y que podía lograr una medalla. Por eso mi sonrisa al llegar. Había bajado fuerte y segura de dar todo lo que tenía", explicó la neuquina sobre la carrera.

Una vez finalizada su participación, Nadia no sabía si había logrado el objetivo hasta que se enteró gracias a quienes la acompañaban: "Al llegar veo que mi entrenador y el jefe de equipo corrían hacia mí y me hacían señas de medalla. ¡Yo no caía! Al finalizar las demás competidoras se confirmó que quedaba tercera y estaba muy feliz. ¡¡No sabía que hacer!!".

Riquelme había finalizado la competencia en la tercera posición, lo que le aseguraba una medalla de bronce pero la neuquina se benefició con la descalificación de la competidora brasileña Osmira Estacia.

"Después de las entrevistas inmediatas al salir del agua salí corriendo a vestirme para la premiación. Una vez ahí me senté en la silla que decía tercer puesto, en un momento llegó la chica mexicana y me dicen que me cambie de asiento porque había quedado segunda porque a la brasilera la habían penalizado. ¡¡Ahí no entendía que pasaba!! ¡La adrenalina que ya tenía corría más fuerte!", contó la neuquina sobre cómo se enteró que había ganado la medalla plateada.

Ser medallista panamericano es algo que muy pocos deportistas pueden lograr en su carrera y Riquelme se convirtió en una de ellas. "En el podio tuve que contener las lágrimas, es muy fuerte estar ahí, ver tu bandera flamear, ¡tener la medalla colgada! Se te cruza todo por la mente", explicó.

Con el objetivo cumplido, fue inevitable que la palista no rememore todo lo que trabajó para llegar a colgarse la medalla: "Se te vienen a la cabeza todos los momentos pasados, los entrenamientos, las competencias previas, esas sensaciones que te hacen sentir que cumpliste el objetivo. Para mi es un montón. ¡¡¡Era algo con lo que soñaba y se me dio!!!", finalizó la neuquina.