Neuquén comienza a testear a personal de salud y grupos de riesgo

El ministerio de Salud de Neuquén comenzará esta semana a implementar una tercera estrategia de vigilancia epidemiológica para rastrear posibles casos de covid-19 en la provincia. A partir de mañana, realizará testeos a personal de salud que haya estado en contacto con pacientes diagnosticados y a grupos de riesgo en residencias y geriátricos, todos asintomáticos.

Según explicó a RÍO NEGRO la directora de Epidemiología e Información del ministerio de Salud, Soledad Rey, la estrategia se sumará a la tradicional que se estaba utilizando para testear a quienes cumplieran la definición de caso sospechoso y sus contactos. También a la de vigilancia centinela que se implementó días atrás para realizar las pruebas a personas que vayan a las guardias con cuadros respiratorios leves y que no tengan nexo epidemiológico para el virus.

"Lo que incorporamos esta semana es la búsqueda en personas asintomáticas, enfocado principalmente en trabajadores de salud que hayan estado expuestos a casos confirmados, a personal del SIEN y del Laboratorio Central que procesa las muestras. Además, vamos a hacer testeos a personas asintomáticas que sean población vulnerable: mayores de 60 que estén en geriátricos o personas en centros de rehabilitación", explicó la profesional.

"Vamos a ir de a poco porque todas las muestras se procesan en el Laboratorio Central y la idea no es tener que posponer el procesamiento de ninguna cosa en función de la otra. La idea es, de apoco, ir barriendo todos los lugares de la provincia", sostuvo Rey. Los testeos serán voluntarios, pues no se trata de hacer diagnósticos, como ocurre con los casos sospechosos, sino de un "rastreo poblacional".

Hasta el momento, ninguna de las muestras analizadas por la estrategia de vigilancia centinela -por fuera de Loncopué o Las Lajas- resultó positivo, lo que, para las autoridades sanitarias, confirma que no hay presencia de transmisión comunitaria del virus en la provincia.

Sobre la posibilidad de que pudiera existir un brote en barrios vulnerables o de mayor densidad poblacional, Rey indicó que se están elaborando estrategias de abordaje y una de ellas es la apertura del espacio DUAM para que sirva de sitio de aislamiento para quienes no puedan cumplirlo en sus domicilios. El lugar ya está acondicionado con 200 camas, pero no fue necesario utilizarlo de momento.

"Hoy venimos buscando, rastreando contactos y así hemos logrado contener las situaciones que hemos tenido, pero nadie está exento de que si pudiera haber un caso no detectado, sobre todo en zonas con mayor vulnerabilidad, eso pudiera decantar en varios casos", planteó. "Estamos pensando cómo vamos a accionar ante una situación así. Hay dispositivos que ofrece Nación como el operativo Detectar que se podría coordinar en caso de ser necesario", amplió.

"Es la estrategia que tenemos pensada, pero todavía no habilitada porque no hemos tenido la necesidad", dijo Rey. En la provincia sólo se detectó transmisión en conglomerado en la localidad de Loncopué, pero salió de esa clasificación el 14 de mayo, tras no haber registrado ningún caso nuevo en 28 días.