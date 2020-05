Neuquén: contrajo coronavirus en su trabajo como empleada doméstica y se recuperó

-Sigan cuidándose, muchas gracias chicas.

Miriam, de 58 años, se despidió del personal de salud que la acompañó durante su internación en el hospital Bouquet Roldán de la ciudad de Neuquén. Es la última paciente de la provincia que recibió el alta médica, la número 38, luego de haber tenido diagnóstico positivo de COVID-19.

En la filmación, que circula por redes sociales, hay aplausos y celebración con codito incluido. Y una mención especial para "los chicos de limpieza."

Ella adquirió coronavirus en su trabajo. Es empleada doméstica y concurrió a la casa de una pareja de adultos mayores que ya lo habían contraído, pero en ese momento no lo sabían. Se trata del caso en el que el hombre manifestó síntomas luego de ser operado en el Sanatorio Río Negro, donde la familia asegura que fue el origen de la transmisión.

-Por más que te cuides eh, porque yo ese día entré con barbijo y salí con barbijo, me bañé en alcohol, pero se ve que respiré mucho cuando sacudí las sábanas.

De inmediato Miriam comenzó a sentir malestar, sus "patrones" como ella los llama, le avisaron que se iban a realizar el hisopado. Ni bien fueron confirmados una ambulancia fue a su domicilio para testearla. Es de práctica que todos los contactos estrechos sean chequeados.

Miriam dio positivo y comenzó el aislamiento en su domicilio.

El hombre sigue internado y su pareja falleció.

En Argentina la principal ocupación de las mujeres es el servicio doméstico remunerado: representa el 16,5% del total de empleo de las ocupadas y el 21,5% de las asalariadas, según el último informe del ministerio de Economía de la Nación titulado "Las brechas de género en Argentina." Estas tareas están extremadamente feminizadas: entre las 877.583 personas que se dedican al servicio doméstico, el 96,5% son mujeres. En Neuquén 2055 percibirán el Ingreso Familiar de Emergencia.

En este contexto de pandemia sus cuerpos están mucho más expuestos.

-Empecé con cansancio, mucho cansancio tenía ganas de estar acostada, no me quería levantar, después cuando sentía un poco de fiebre me bañaba.

En el barrio empezaron a hostigar a Miriam. Señalaban su casa por redes sociales y decían que allí vivía una persona con coronavirus, y que había salido. Hasta llegó a intervenir la policía.

-No me dejaban tranquila.

Todas las noches la controlaba un médico hasta que después de trece días su cuadro se agravó. Le hicieron una radiografía y advirtieron que tenía neumonía. La internaron en el Bouquet Roldán, donde permaneció catorce días.

-Fui con mucho miedo, me empezaron a poner suero, muchas inyecciones.

Hasta ducharse era doloroso. Recordó que el agua se sentía como "piedras en el cuerpo."

El sábado pasado recibió su primer test negativo y el domingo el siguiente. El lunes llegó la buena noticia.

-En el hospital todo el mundo estaba encima mío, qué necesitaba, si me dolía algo venían y me ponían un calmante, me obligaban a comer y a tomar agua. Una belleza total. Estaba muy bien atendida, esa gente es bellísima, muy humana.

Cuando entró el equipo a avisarle que ya podía irse tuvo una "alegría total."

-Ahora que salí y estoy bien, voy a hacer todo lo que yo quiero.

-¿Es la primera vez en su vida que tuvo neumonía?

-Es la primera vez, la primera y última. Le ganamos.