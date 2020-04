Neuquén sin salidas recreativas, reactiva obras y profesiones liberales

La provincia de Neuquén entrará esta semana en la tercera fase del aislamiento social obligatorio para contener la propagación del coronavirus con la habilitación de las obras privadas de construcción y el ejercicio de profesiones liberales. Estos serán los principales cambios en la etapa que se iniciará hoy y que permitirán la salida de un máximo de 18.000 personas exceptuadas de la cuarentena.

Desde el gobierno provincial se indicó ayer que “no habrá grandes cambios por ahora” respecto de lo anunciado, aún cuando Neuquén está dentro de las provincias que demuestran un claro achatamiento de la curva de contagios. Hasta ayer, los casos confirmados de COVID-19 se duplicaban cada 18 días, lo que indica una ralentización aún mayor que en el promedio nacional, de 17 días.

La tercera fase de la cuarentena, según explicó el sábado el presidente Alberto Fernández, permite excepciones provinciales cuando no haya conglomerados de más de 500.000 personas, siempre y cuando se cumplan cinco requisitos: que el tiempo de duplicación de casos no sea inferior a 15 días, que el sistema de salud sea capaz de atender la demanda, una evaluación positiva de la densidad poblacional y la vulnerabilidad social del área, que la población exceptuada no supere el 50% y que en la zona no haya transmisión comunitaria.

En números 50% de la población es el tope permitido para las excepciones que estableció el gobierno nacional en la nueva etapa.

La provincia completa los requisitos excepto en Loncopué, la localidad donde hay transmisión en conglomerado. El gobernador la excluyó de la habilitación para las profesiones liberales y la obra privada y se mantendrá allí la cuarentena estricta dispuesta luego del pico de contagios que elevó a 33 el número de casos en la ciudad.

Ayer se indicó desde el gobierno que “todas las acciones que determine la provincia en adelante serán mirando la curva de contagios” pues, si llegara a existir un “desborde”, se dará marcha atrás con las habilitaciones.

Los números oficiales muestran que hay poco más de 14.000 obreros registrados en condiciones de volver a trabajar más otros 4.000 profesionales abogados, contadores e ingenieros. Sin embargo, el número efectivo de personas en la calle desde hoy podría ser menor, dadas las restricciones impuestas por los protocolos sanitarios.

En el caso de las construcciones, podrá haber un máximo de 15 trabajadores en las de mediana y gran escala y de dos en las pequeñas. Además, los estudios profesionales deberán establecer horarios rotativos para el personal si no hay suficiente espacio para mantener el distanciamiento social.