No creció la venta en las pescaderías de Neuquén a pesar de Semana Santa

El coronavirus gana la pulseada por ahora en las pescaderías de Neuquén. La mayor venta que suele haber de este producto por Semana Santa no ocurrió todavía en los negocios. "No hay más movimiento esta semana. No se forman más colas. Lo notamos desde el año pasado. Ahora es como un día común y se suma que la gente con lo de la pandemia sale menos de sus casas", contó Eduardo, dueño de La Pescadería de Neuquén.

Un comercio de calle San Martín, coincidió que no hay una gran afluencia de clientes y estima que el mayor movimiento será el Viernes Santo.

La situación de aislamiento motivó a Eduardo a incorporar hace quince días en el comercio el delivery.

"Hoy se hacen ventas por Instagram y tenemos un delivery con excelentes resultados", contó.

Dijo que lo más buscado es el filet de merluza, que cuesta 300 pesos el kilo, llevando más de dos kilos. Marcó que el año pasado estaba 290 pesos.

Comunicó que en el local se puede llevar viandas a base de pescado (con guarnición) por 200 pesos, el kilo de salmón rosado premuim a 1350 pesos, el kilo de la trucha de plato a 690 pesos, y mix de mariscos a 1250 pesos.

"El mix de mariscos se lleva mucho porque con eso hacés una paella para cuatro personas", apuntó Eduardo.

En otra pescadería del centro neuquino, el kilo de filet de merluza está a 400 pesos y 700 pesos los dos kilos.