No puedo cobrar la AUH

Senillosa

Quiero hacer conocer mi situación y la que pasan muchas personas de Senillosa.



Días pasados me presenté en el BPN, sucursal de Senillosa, con el fin de cobrar la Asignación Universal por Hijo. Soy discapacitada. Al momento de cobrar el cajero, del cual no sé el nombre, me dice que no tengo nada que cobrar, que no hay ningún depósito. Pero desde Anses ya me habían avisado la fecha del cobro, que ya tendría que estar acreditado.

Por razones personales, no me presenté el mismo día a cobrar, pero según la página de Anses tenía tiempo de cobrar hasta el mes que viene, así que me presenté luego, y me dicen que no tengo nada que cobrar, que no tengo nada de plata… Necesito ayuda para solucionar este problema



Desde ya muchas gracias.

Magdalena Cisternas