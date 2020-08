¿No sabés qué ver en streaming? Acá te dejamos cuatro ideas

Proyecto Power (Netflix)



Uno de los estrenos más esperados del mes llegó a Netflix ayer. Se trata de “Proyecto Power”, otra apuesta de la plataforma de streaming por la ciencia ficción, persiguiendo su objetivo de formar una especie de multiverso de superhéroes original.





“En Nueva Orleans, un exsoldado, una adolescente y un policía se unen para seguir el rastro de una peligrosa pastilla que otorga superpoderes temporales”, explica la sinopsis oficial de la película, que ya había generado mucho ruido en las redes los días previos a su salida.

El film está dirigido por Henry Joost y Ariel Schulman; y tiene como protagonistas a Joseph Gordon-Levitt, Jamie Foxx y Dominique Fishback, entre un gran elenco. Más que entretenida.



Príncipe Nigeriano (Netflix)



Con una duración de casi dos horas, esta película nigeriana de drama con tintes de thriller contó con una gran aceptación por parte del público.

Como explica la descripción de Netflix, la historia trata de un adolescente estadounidense que “enviado a Nigeria en contra de su voluntad, ve en el negocio de su primo estafador la única opción para conseguir un boleto de regreso”.





Dirigida por Faraday Okoro, y coescrita por Andrew Long, tiene como protagonistas a Antonio Bell, Chinaza Uche y Tina Mba.

Gran parte de la buena crítica apuntó a los giros en el guión y, sobre todo, a las buenas actuaciones de parte de todo el elenco. Estrenó ayer en la plataforma de streaming. Para ver algo distinto, una gran recomendación.



Good Omens (Amazon)



Tan bizarra como entretenida y, sobre todo, elogiada por la crítica; esta propuesta original de Amazon cuenta con seis buenos episodios de unos 50 minutos de duración aproximadamante.





“Ante el inminente fin del mundo, un quisquilloso ángel y un inmoral demonio muy encariñados con sus vidas en la Tierra forman una inverosímil alianza para detener el apocalipsis. Así, se ven obligados a embarcarse en una aventura para encontrar al anticristo, un niño de 11 años que desconoce su rol en el fin de los días, y salvar al mundo antes de que sea demasiado tarde” explica la sinopsis oficial.



Stumptown (Amazon)



Con una temporada completa de 18 episodios de aproximadamente 40 minutos, esta serie promete un buen entretenimiento.





“Basada en la novela gráfica “Stumptown”, la serie sigue a Dex Parios, una veterana del ejército fuerte, segura y astuta con una vida amorosa complicada, deudas del juego y un hermano del que se ocupa en Portland (Oregón). Dex es una gran detective privada gracias a su experiencia militar, pero su estilo incorregible la pone en el punto de mira de los peores criminales y dificulta su relación con la policía”, explica la descripción de Amazon.

Está protagonizada por Cobie Smulders (How I Met Your Mother, Friends From College) y Jake Johnson (New Girl, Win It All); y cuenta con la creación de Jason Richman.