"No se arriesguen a contagiarse ni a contagiar", piden los anestesiólogos de Neuquén

La Asociación Neuquina de Anestesia, Analgesia y Reanimación publicó una carta abierta, pidiendo a la sociedad que respete las medidas sanitarias para evitar que el sistema de Salud terminé por desbordarse.

"En este contexto tan especial, con un lógico cansancio acumulado de tantos meses de Cuarentena Preventiva por la Pandemia del Covid-19 y con la población tan sensibilizada —con todas las razones atendibles del caso—, es nuestra obligación como actores activos del sector de la Salud hacer un pedido a la población", comienza el texto.

"Afrontamos, quizás, el momento más duro de esta pandemia. Los contagios y los fallecidos crecen día a día y no parecen descender. El Servicio Médico alrededor del país fortaleció sus prestaciones edilicias, reforzó áreas de atención y, en muchos casos, redistribuyó tareas", agregaron.

Y confiaron que desde la Asociación Neuquina de Anestesia, Analgesia y Reanimación se sumaron a colaborar con los médicos anestesiólogos, como ejemplo de todas las colaboraciones que se sumaron a los sistemas de Salud. "Pero, aún así, no alcanza. No alcanzan las camas, no alcanzan las manos. No alcanzan los recursos económicos ni los humanos. No es una cuestión de percepción. El problema está, existe y es real. Detrás de él se alinean las opiniones. Pero ninguna opinión en contra frena los contagios. No se puede relativizar esta problemática ni tratarla como un simple intercambio de dichos", subrayaron.

"En nuestro rol en la primera línea contra el Covid-19 les rogamos encarecidamente que se queden en sus hogares, salvo estricta necesidad. Es un pedido impopular pero necesario. No se arriesguen a contagiarse ni a contagiar. Usen barbijo. Respeten los límites de la distancia de seguridad. Cuídense", pidieron.

Al mismo tiempo advirtieron: "Si sigue esta tasa exponencial de contagios pronto, más pronto de lo que suponen, imaginan o desean, el sistema de salud colapsará. Los hospitales y las clínicas tendrán que optar por atender a quienes tengan más expectativas de sobrevida o tratamiento".

"Insistimos. No es un tema menor. Entendemos que se vienen los días lindos y todos querrán salir a disfrutar. Pero si salimos todos, aumentamos exponencialmente las probabilidades de contagio. Cuídense. Ayúdennos a cuidarlos. Solo así podremos afrontar este problema entre todos", cierra el texto.