Nuevas estafas en Neuquén ponen en foco la seguridad de los bancos

Un contacto que inició por Facebook para vender un sillón terminó en una estafa a dos personas jubiladas. Le ocurrió a Marta García y a su amiga. Mientras se encontraban en un cajero del Banco Provincia de Neuquén (BPN) fueron engañadas y a través de una de sus cuentas unos desconocidos le retiraron un crédito de 170 mil pesos. Piden mayor seguridad bancaria.

"La responsabilidad es del banco, porque el sistema es violable si pudieron entrar de esa manera a nuestras cuentas. Una persona del banco me desmentía y me insistía que yo había sacado ese crédito. Tienen la obligación de cuidar a los adultos mayores y les voy a pedir que no se otorgue créditos online así”, sostuvo García.

Marta García contó que la estafa se gestó cuando su amiga vendió por Facebook unos sillones. Ahí se contactó una persona que dijo ser de Cipolletti y le dijo que le iba a depositar los 40 mil pesos por los productos, que se acercara a un cajero. Antes de llegar el hombre se volvió a comunicar y le expresó "que necesitabas a alguien más para dividir en dos la transferencia".

García relató que fue ahí que ella, por pedido de su amiga accedió a acompañarla para que pueda hacer la operación bancaria.

"Empieza a hacer la operatoria mi amiga. La llama la persona de nuevo y le dice que la va a poner en contacto con una persona del banco, que siga las instrucciones. Se mete en el cajero, sigue las indicaciones y en un momento se le bloquea. Ahí le dicen que colocara mi tarjeta, para que recibiera la transferencia. Ahí ingresa mi tarjeta y ella sigue hablando, pero en un momento le dicen que no saben que pasó y cortan la llamada. En ese momento no sospechamos nada. El vocabulario que hablaba era bien técnico y no dudanos que no fuera una persona del banco", narró.

Un domingo dijo que se comunicaron de Red Link y le avisaron que se había cometido una estafa sobre ambas cuentas.

"El lunes y martes justo era feriado por el carnaval. Vamos el miércoles 17 de febrero al banco y le confirman que como ella bloqueo su tarjeta sin querer, un crédito había sido depositado en mi cuenta y en menos de 30 minutos fue sacado y fue a parar a un CBU de Córdoba", expuso.

García cuestionó la poca celeridad con que actuó la Justicia. Dijo que ya realizaron la denuncia en Fiscalía y que presentaron su situación en la Defensoría del Pueblo de Neuquén.

También dijo que desde el banco “se mantienen en sus términos de que nadie nos obligó a ir al cajero automático y que la operación la hicimos nosotros, y que nosotros sacamos el crédito". Agregó que incluso de la entidad bancaria ya le han empezado a descontar en su cuenta por el pago del crédito, "por lo que continuará con las acciones legales".

Desde la Defensoría del Pueblo de Neuquén se indicó que ya han recibido varios casos de estafas de ese tipo y con modalidades similares. Entre 2020 y 2021 hubo más de 30 reclamos que fueron acompañados por el organismo. No solo incluyen a casos ocurridos en el BPN, sino además en otros bancos privados.

El tema ya fue puesto en debate en un proyecto de diputados del Frente de Todos, que propone discutir la situación de clientes del BPN damnificados por la toma de créditos de forma fraudulenta vía online. Además la "alta vulnerabilidad de la seguridad".

También la resolución tiene por objetivo que la entidad se haga responsable por los daños y perjuicios sufridos por las personas estafadas con maniobras de acceso remoto a sus cuentas, previa obtención de claves.

"La posibilidad de solicitar créditos instantáneos sin la firma del titular de una cuenta, con escasas medidas de seguridad y, en muchos casos, sin el debido control humano, permite a diario a personas que delinquen concretar importantes estafas con total impunidad", expusieron los diputados.