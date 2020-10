Nuevo paro docente en Neuquén por salarios y la emergencia educativa

El gremio docente ATEN hará paro nuevamente por dos puntos: exigir la convocatoria a una mesa salarial y denunciar la emergencia educativa. También una ley para garantizar el acceso a la educación durante la pandemia. Las medidas de fuerza se resolvieron en el plenario de esta mañana y se espera que el miércoles, los trabajadores estatales de ATE anuncien las propias.

Al igual que las dos semanas previas, los paros tendrán una duración de 48 horas. En esta ocasión serán el jueves y viernes de esta semana y martes y miércoles de la próxima. Además, adelantaron que van a profundizar sus denuncias sobre infraestructura, exclusión, no gratuidad y deterioro de las condiciones de trabajo y salariales. Anteriormente, ATEN aseguró que el 50% de los estudiantes fue excluido por no tener conectividad, que el 45% de los docentes se encuentra debajo de la línea de pobreza y que no se ha hecho mantenimiento en ningún establecimiento educativo.

Otro de los anuncios después del plenario fue que el gremio impulsará la sanción de una ley de garantía de acceso a la educación en tiempos de pandemia y pospandemia. Además, el plenario repudió la represión de la protesta en Nahueve y el desalojo violento de la toma de Centenario, entre otro puntos, y resaltó que no convoca a ninguna actividad de movilización ni concentración de personas para resguardar la integridad de las personas.

Ahora será ATE el que deba dar el próximo paso luego de la reunión que convocó el Gobierno el miércoles pasado en la que el ministro de Economía, Guillermo Pons, aseguró que se le estaban "acabando los conejos para sacar de abajo de la galera", en referencia a las cuentas de la provincia.