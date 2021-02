Nuevo round entre el gobierno y los sindicatos estatales por los salarios

El gobierno provincial dará inicio hoy al segundo round salarial con los sindicatos estatales cuando se siente con ATE, UPCN y la Unavp para discutir la recomposición del 2021 para unos 31.000 trabajadores. Si bien no se espera que revele hoy una oferta para estos sectores, sí intentará que sea una negociación rápida para presionar al escalafón docente, por ahora en conflicto y con la amenaza de no iniciar las clases el 3 de marzo.



Los ministros del Poder Ejecutivo propusieron el jueves a los representantes de ATEN un aumento del 10% sobre el valor punto, además de una suma fija mensual por conectividad y un nuevo bono a cobrar en marzo de 5.000 pesos. El ofrecimiento fue rechazado de forma unánime en las asambleas virtuales que se realizaron ese mismo día.



De los encuentros de hoy no trascendieron detalles de horario o lugar, aunque se harían por tandas separadas. Como ocurrió con el sector docente, nuevamente estarán encabezados por la ministra de Gobierno, Vanina Merlo, y su par de Economía, Guillermo Pons.



“Vamos a sentarnos a ver la evolución de los ingresos de la provincia, que sabemos han tenido una mejoría, pero no conocemos su proyección en el tiempo. Lo que hay que discutir es lo posible y no algo que después los compañeros no puedan cobrar”, evaluó el secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo.



El dirigente no formuló opinión sobre la oferta que presentó el gobierno a ATEN, pero aseguró que su sindicato no irá a encerrarse “en una discusión sin salida”. “Tenemos que ir por un acuerdo efectivo, pronto y rápido que además defina cómo va a seguir la discusión hacia adelante”, planteó.



El gremio también apunta a un aumento que impacte sobre la composición del salario para que se traslade de forma proporcional a los jubilados, en lugar de sumas en negro que terminan excluyendo al sector pasivo.

El gobierno afirmó la semana pasada, tras la fracasada reunión con los docentes, que su propuesta se había elaborado con “prudencia y responsabilidad”, pues la economía de Neuquén aún no terminó de recuperarse de los efectos de la pandemia.



Por lo que anticipó en su primer ofrecimiento, los acuerdos que se alcancen en estas negociaciones deberán ser semestrales y reevaluarse a mitad de año, “de acuerdo a la evolución de los parámetros económicos de la economía de la provincia”.

Docentes insisten con excluir de Ganancias la zona desfavorable

La comisión directiva de ATEN envió una petición a diputados, senadores y al secretario general de la CTA, Hugo Yasky, para que se excluyan del cálculo para la retención del Impuesto a las Ganancias los adicionales por zona desfavorable.



El sindicato planteó que, “en reiteradas ocasiones y desde hace más de seis años”, vienen realizando el planteo ante la Legislatura provincial que “con la que con la excusa de tratarse de una ley nacional, nunca se ha expedido”.



El escalafón docente de Neuquén cobra el adicional del 40% de zona desfavorable correspondiente a los trabajadores públicos y privados de la provincia, además de un porcentaje de “ubicación por zona” de acuerdo a la localización de la escuela.



“Los salarios y jubilaciones de nuestra región vienen siendo castigados por el impacto de un adicional salarial que no es más que una compensación por mayores costos”, reclamaron. En la misma carta manifestaron que el 22% que se deduce actualmente en la ley por trabajar en la zona patagónica “no representa una merma significativa en la retención”.