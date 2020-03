Ola de calor en Río Negro y Neuquén: todo lo que tenés que saber

Debido a las altas temperaturas que azotan la región en los últimos días, son varias las personas que se preguntan hasta cuando seguirá la "ola de calor" que circula por Río Negro y Neuquén.





Para despejar cualquier duda, recurrimos al meteorólogo Enzo Campetella, quien realizó un diagnóstico general de la situación y nos ayudó a aclarar todo.

Te dejamos toda la información, entonces, para que sepas todo lo que hay que saber sobre la ola de calor en la zona norte de la Patagonia.



¿Qué determina una ola de calor?



Las condiciones que se establecen para determinar una ola de calor son puramente estadísticas. El SMN solo las considera para el centro y norte de Argentina, pero no aplica el concepto de ola de calor para la Patagonia. De ahí que no se emitan avisos por calor extremo en esa región.

De todas formas se puede aplicar el concepto para intentar determinarlo con la misma vara que se clasifica a las olas de calor para el resto del país. Para ello las temperaturas mínimas y máximas se tiene que ubicar durante al menos 3 días por encima del percentil 90. O sea que temperaturas superiores a ese rango solo ocurrieron el 10% de las veces en el período utilizado para la comparación.



Las temperaturas máximas en lo que va de marzo. Varias corresponden al norte de la Patagonia. (Imagen: SMN)



De acuerdo a datos del SMN, en Neuquén esos valores son de una mínima de 17,6° C y máxima de 34,4° C. Si tenemos al menos 3 días con mínimas y máximas por encima de ese rango podríamos hablar de ola de calor (aunque como te decía, el SMN no la calcula para la Patagonia).

Con esos parámetros, hoy se estarían cumpliendo las condiciones (siempre tomando la referencia de la estacion del SMN del aeropuerto de Neuquén): El domingo, la mínima fue 21,8 y la máxima 39,6. El lunes, la mínima fue de 21,4 y la máxima de 37,6; y hoy, la mínima fue de 18,3 y la máxima de 38,3.



¿Hasta cuándo persistirá la ola de calor en Río Negro y Neuquén?



Mañana miercoles es probable que los valores vuelvan a estar por encima de ese rango, con algo de inestabilidad en la zona (no se pueden descartar el desarrollo de algunas tormentas).

El jueves con más nubosidad es posible que aunque la mínima sea alta, la máxima quede algo más abajo.



¿Algunas recomendaciones ante el fenómeno?



Las recomendaciones para este tipo de eventos extremos es la de mantenerse hidratados. Evitar ejercicios muy enérgicos especialmente en horas de mayor insolación.





Además, máximo cuidado para personas mayores y bebés porque el riesgo de deshidratación es muy alto.



¿Cuándo dará una tregua el calor?



Después del jueves las máximas en la zona de los valles se ubicarán en un rango de 30 a 33 con mínimas más bajas, especialmente en zonas rurales.