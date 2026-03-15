A medio siglo del horror, una democracia a medias

Martínez de Hoz-Videla. Un modelo económico que propuso el achique del Estado y la destrucción de la industria nacional.

Si bien existe un consenso casi unánime con el “Nunca Más” , y se valora la vida en democracia, aún estamos lejos de una sociedad donde prime la igualdad de oportunidades y el acceso a los derechos básicos que garanticen una vida digna para las comunidades que la componen, más allá de las diferencias de clase, raza y origen.

El capitalismo global está logrando que los gobiernos elegidos no defiendan a las mayorías que deberían representar, sino que sean funcionales a los intereses de los sectores de mayor poder económico.

La gran contradicción o paradoja de nuestra democracia actual se produce al observar que los mismos motivos que generaron los golpes de Estado en los años setenta en varios países de Latinoamérica- con apoyo de los EEUU- se han re-inventado o reciclado, para intentar conseguir ahora– por la vía democrática- similares efectos.

Léase implementar un plan político/económico que promueve el retiro y/o achique del rol del Estado, el endeudamiento externo, la destrucción de la industria nacional, la apertura de importaciones, la entrega de los recursos naturales, el retroceso en materia de derechos civiles y laborales, la privatización y/o mercantilización de servicios básicos como la salud, educación, acceso a la tierra y a la vivienda, etc …

Se genera una democracia de baja calidad institucional del “sálvese quien pueda”, y subordinada a los intereses de los “dueños del mundo”.

Este clima de época se sostiene gracias a la combinación de varios factores.

En primer término la corrupción vergonzosa de quienes detentan los tres poderes del Estado. Senadores y/o diputados que votan , ya sea para obtener beneficios personales (caso Kueider) o ya sea por mendigar una rotonda o algún fondo “salvador” para su gobierno provincial (sobran ejemplos). Simultáneamente desde Ejecutivo no sólo se corrompe de esta manera, sino que lideran operaciones fraudulentas surgidas en el seno de sus máximas autoridades ( Criptoestafa, Andis, sobreprecios, contratos millonarios a familiares).

Se suma el Lawfare, esa podredumbre de una buena parte del Poder Judicial– que responde a su jefe político de turno – inventando causas y cajoneando otras, con una discrecionalidad espantosa. Y por último un aparato mediático al servicio de todo este circo, que – salvo honrosas excepciones- se encarga minuto a minuto de demonizar al opositor, instalar noticias falsas y/o desviar la atención pública (caso “therians”) ; mirando para otro lado ante los escándalos gubernamentales.

Una de las consecuencias de todo este “combo” es un desencanto y un descreimiento de la ciudadanía en sus gobernantes y en la política como instrumento de cambio; lo que se refleja en el creciente desinterés y ausentismo en las instancias electorales.

Esa baja participación contribuye a que el oficialismo se pueda declarar ganador con el voto positivo de sólo uno de cada cuatro habilitados a votar. Con un 25% de apoyo se genera una especie de tragicómico oximorón donde la minoría elige un gobierno que se jacta de ser mayoría.

El resultado ya se puede ir palpitando en lo que sucede en la realidad cotidiana: desocupación y precarización laboral, represión de la protesta social, mayor desigualdad y pobreza, cierre de pymes y fábricas, fuga de capitales, y otros tantos males que desembocan- tarde o temprano- en algún tipo de implosión social. Similares políticas públicas fracasaron en la última dictadura y en los gobiernos que las implementaron, en lo que pareciera ser un ciclo sempiterno de nuestra historia.

Lo lamentable es que el tremendo costo de todas estas crisis lo termina pagando nuestro pueblo.

Seguramente hay múltiples y valiosos ejemplos contrahegemónicos que concretan día a día distintas formas de resistencia colectiva ; y habrá que profundizar los mecanismos democráticos legítimos y eficaces para salir de este callejón sin salida, a fin de fortalecer y/o reconstruir nuevamente el tejido social y productivo de nuestro país.

Pero tal vez – a diferencia del “Nunca más” que permitió juzgar sólo a los genocidas , el próximo “Nunca más” debería juzgar también a los cómplices civiles de quienes nos sumieron en este sistema corrupto y prebendario. Sería un aporte necesario para no volver a tropezar siempre con la misma piedra, y allanar el camino hacia una democracia plena.

* Magister en políticas públicas. Ex legislador del PJ-FpV.