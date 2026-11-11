Brasil pide acelerar el desarrollo de energías renovables

ALVARO VILLALOBOS

Foto: archivo.

Con el apoyo de la cúpula de la ONU, Brasil defendió ayer en la COP31 de Turquía su plan global para abandonar progresivamente los combustibles fósiles, uno de los grandes contenciosos de las negociaciones climáticas.

El gigante sudamericano y productor de petróleo, cuyo presidente Luiz Inácio Lula da Silva ya está en Antalya para participar en la cumbre de líderes hoy y mañana, está apostando por este método para que se cumpla el objetivo supremo del Acuerdo de París de 2015, un calentamiento máximo de 1,5 ºC respecto a la era preindustrial.

Un enfoque diferente del aplicado por la anfitriona Turquía, que prefiere hablar de una electrificación de la economía -a partir de fuentes renovables pero también fósiles- y que en estos primeros compases de la COP se felicitó por el hallazgo de dos nuevos yacimientos petroleros en Gabar, en el sureste del país.

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Un documento amplio ​

Brasil presidió la COP del pasado año y desde entonces consultó a decenas de gobiernos y empresas a fin de elaborar un esquema no vinculante para que cada país, desde sus circunstancias, pueda empezar a reducir su dependencia de los combustibles fósiles.

La iniciativa fue una respuesta al bloqueo que los países productores, empezando por Arabia Saudita, ejercieron en la decisión final de la COP de Belém, lo que marcó un frenazo diplomático respecto a la edición de Dubái de 2023, cuando se alcanzó un compromiso histórico para salir de los combustibles fósiles.

En el segundo día de la COP que se celebra en Antalya, Brasil dejó claro que quiere priorizar la cuestión, y mantener vivo el espíritu de Santa Marta, donde cerca de 60 países se reunieron en abril, fuera del marco formal de la ONU, para promover la salida de los combustibles fósiles.

En un multitudinario acto en el salón de plenos, el secretario general de la ONU, António Guterres, instó a aprovechar este documento publicado la semana pasada, para que cada país elabore su propio plan nacional de salida de los combustibles.

“Los países importadores deben reducir su exposición, expandiendo el acceso a energías limpias. Los países productores deben diversificar sus economías”, y cada plan nacional “necesita calendarios, responsabilidades y financiación”, enumeró Guterres, que se ganó un largo aplauso al salir luego de la sala.

“Las renovables pueden reducir la exposición a los precios volátiles de los combustibles fósiles”, dijo el jefe de la ONU para el cambio climático, Simon Stiell, haciéndose eco de los quebraderos de cabeza que ha supuesto para buena parte del mundo la crisis energética derivada de la guerra de Irán.

El plan “mueve la conversación de si deberíamos emprender esta transición, a cómo avanzar” en la misma, valoró a su vez la mexicana Patricia Espinosa, enviada especial de la presidencia brasileña de la COP30 para América Latina y el Caribe. “Es un primer paso crítico”.

El veterano demócrata John Kerry, ex enviado especial de Estados Unidos para el clima, y representantes de varios países como Nigeria, Reino Unido y Alemania manifestaron su apoyo al documento brasileño.

“Estén donde estén, empiecen ahora y no esperen” para planear la salida de los combustibles fósiles, dijo la directora ejecutiva de la COP de Belém, Ana Toni.

La ambientalista chilena Florencia Ortúzar, de la red AIDA, dijo a AFP que el documento “da esperanza”, al ser “la primera piedra de algo que no hemos tenido en treinta años”.

El gobierno de Lula, según ella, “tiene un sello verde” patente en este “liderazgo con una buena intención, pero que logre un real avance es sumamente complicado en este momento en el que se mezclan tantos factores” económicos.

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Electrificación ​

Un representante de la presidencia turca de la COP dijo que de su lado reconocen “el valor” y “la importancia” de la hoja de ruta brasileña, y enfatizó que “las circunstancias nacionales, los recursos energéticos” y las necesidades de desarrollo de cada país son diferentes.

Invocando este razonamiento, la presidencia turca está promoviendo entre las cerca de 200 delegaciones presentes en Antalya la firma de un compromiso voluntario para electrificar la economía, de manera que la electricidad represente en 2035 el 35% del consumo energético global, frente al 23% actual.

La idea es promover la inclusión de las renovables como la solar y la eólica en el mix energético, así como el transporte descarbonizado, pero sin que cada país tenga que alcanzar individualmente ese 35%.

El documento de Turquía recalca así que cada nación “mantiene la autoridad plena para determinar sus propias políticas de electrificación”.