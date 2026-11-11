Morgan Stanley ve una “sobrerreacción” en los bonos argentinos y recomienda los de largo plazo

La caída de los bonos argentinos en los últimos meses fue demasiado lejos. Esa es la conclusión de un informe de Morgan Stanley. El banco de inversión sostiene que el mercado sobrerreaccionó ante el deterioro de las expectativas de cara a las elecciones presidenciales de octubre de 2027.

Según el reporte que difundió Bloomberg, firmado por el estratega Simon Waever, los títulos soberanos descuentan hoy entre un 41% y un 52% de probabilidad de un escenario adverso después de los comicios. Hace tres meses, ese rango era de entre 11% y 20%.

¿Qué significa el escenario adverso para Morgan Stanley?

El escenario adverso no equivale necesariamente a un default. Morgan Stanley le asigna dos tercios de peso a un período de estrés financiero en el que el próximo gobierno logra evitar la cesación de pagos, y el tercio restante a que efectivamente caiga en default.

Para Waever, que los precios se acerquen al 50% a menos de un año de las elecciones “no está justificado”. El analista atribuyó el movimiento a un desarme de posiciones, aun cuando los datos económicos y el clima de opinión fueron más débiles de lo previsto.

Cuánto podrían ganar o perder los bonos Globales Retorno total estimado por Morgan Stanley hasta el 31 de julio de 2027, según cómo cambie el ánimo del mercado. Optimista Neutral Pesimista Fuente: Morgan Stanley Research, vía Bloomberg Línea. Retorno total incluye precio y cupones. Línea «hoy»: TIR y variación diaria de los Globales en dólares, Rava Bursátil, 11 de noviembre de 2026, 11.12 h.

Los bonos en dólares cayeron cerca de 14% desde fines de julio, el peor desempeño entre los mercados emergentes, en medio de una creciente preocupación de los inversores por las chances de reelección de Javier Milei.

La debilidad de la deuda se prolongó incluso después de las derrotas de los aliados del presidente en las elecciones de Brasil y en los comicios de medio término de Estados Unidos. En ese lapso, el riesgo país pasó de un mínimo de 402 puntos el 10 de julio a 939 el viernes 6 de noviembre, según los paneles de Rava Bursátil. En las últimas dos ruedas hubo un repunte: el martes, el indicador de JP Morgan cerró en 853 puntos.

¿Qué bonos prefiere Morgan Stanley?

Según detalló Bloomberg, el banco considera que los bonos más largos, como el Global 2041 (GD41) y el Global 2046 (GD46), ofrecen la mejor relación riesgo-retorno. En un escenario de expectativas positivas, en el que la probabilidad de un desenlace adverso baje al 25%, esos títulos rendirían entre 19% y 22% hasta julio de 2027.

Con expectativas divididas en partes iguales, el retorno sería de entre 3% y 7%. Si el mercado pasa a descontar un 70% de probabilidad de escenario adverso, las pérdidas irían de 6% a 12%.

Los bonos cortos funcionan como alternativa defensiva. Gracias a sus amortizaciones, sus pérdidas serían limitadas en un escenario negativo, y en uno positivo todavía podrían subir entre 10% y 12%. Morgan Stanley considera poco probable que la deuda recupere por completo lo perdido y vuelva a los niveles de julio. Sin embargo, ve realista que el riesgo descontado baje al 25% si los datos mejoran.