Nación prorrogó las concesiones de 11 centrales hidroeléctricas hasta abril de 2027

El Gobierno nacional extendió hasta el 30 de abril de 2027 la operación de 11 centrales hidroeléctricas que se encuentran bajo concesión privada. Según estableció, las actuales empresas podrán continuar al frente de las instalaciones hasta esa fecha o hasta que los nuevos adjudicatarios tomen posesión.

La medida se realizó a través del Decreto 1349/2026, publicado en el Boletín Oficial, y busca garantizar la continuidad, regularidad y seguridad en la prestación del servicio de generación eléctrica durante la sustanciación de los procesos de selección.

La prórroga comprende a cinco concesionarias: Hidroeléctrica Futaleufú, Hidroeléctrica Diamante, Hidroeléctrica Río Hondo, AES Argentina Generación e Hidroeléctrica Tucumán. El objetivo es garantizar la continuidad del servicio de generación eléctrica durante la transición hacia un nuevo esquema de concesiones y mientras se desarrollan los procedimientos de licitación pública nacional e internacional.

Por otro lado, las centrales hidroeléctricas alcanzadas por la decisión son Agua del Toro, Los Reyunos y El Tigre, en Mendoza; Río Hondo y Los Quiroga en Santiago del Estero; Cabra Corral y El Tunal en Salta; El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo en Tucumán; y Futaleufú en Chubut.

Cuales son las condiciones para extender las concesiones

El decreto establece que las centrales concesionarias deberán presentar una Carta de Adhesión ante la Secretaría de Energía de la Nación dentro de los siete días corridos posteriores a la entrada en vigencia de la norma. La aceptación de las condiciones es un requisito para acceder a la continuidad transitoria de la operación.

En caso de que alguna empresa no presente la adhesión, deberá continuar generando electricidad durante un plazo no inferior a 45 días hábiles, mientras el Estado adopta las medidas necesarias para asegurar la continuidad del servicio.

La Secretaría de Energía tendrá a cargo las nuevas licitaciones

La normativa también delegó en la Secretaría de Energía la facultad de fijar las condiciones de los procesos de licitación, elaborar y suscribir la documentación correspondiente y otorgar las nuevas concesiones.

La decisión se enmarca en el proceso de renovación de los contratos de explotación hidroeléctrica que comenzó tras el vencimiento de las concesiones originales, otorgadas durante la década de 1990. Nación recordó que ya había avanzado con procedimientos para otros complejos, como Cerros Colorados, El Chocón-Arroyito, Alicurá y Piedra del Águila, incluidos en el proceso iniciado mediante el Decreto 718/2024.

También se había convocado a una licitación conjunta con Mendoza para el sistema hidroeléctrico Los Nihuiles y la venta del 100% de las acciones de Hidroelectricidad Mendocina S.A., a través del Decreto 667/2026.