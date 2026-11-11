Así es la espectacular casa de Lourdes Sánchez en Corrientes: piscina infinita, detalles de lujo y vista a la laguna

Una casa rodeada de naturaleza, grandes ventanales, ambientes luminosos y una piscina con vista a la laguna. Así es la espectacular propiedad que Lourdes Sánchez construyó junto al Chato Prada en Corrientes, su provincia natal. La vivienda combina el encanto de las casas de campo con detalles modernos y sofisticados, en un entorno pensado para disfrutar del paisaje y la tranquilidad.

Según publicó Ciudad Magazine, la propiedad se encuentra en Laguna Brava, a unos 13 kilómetros de la capital correntina, y volvió a despertar interés después de la separación de la bailarina y el productor, tras 16 años de relación. La casa, que originalmente fue concebida como un refugio familiar, se convirtió en uno de los espacios elegidos por Lourdes para transitar esta nueva etapa de su vida.

Cómo es la casa de Lourdes Sánchez en Corrientes: arquitectura moderna y estilo campestre chic

La vivienda está desarrollada en una sola planta, una decisión arquitectónica que favorece la conexión entre los ambientes interiores y los espacios al aire libre.

Su diseño combina paredes blancas, pisos de madera clara, grandes superficies vidriadas y materiales naturales, logrando una estética cálida y elegante.

La decoración responde al estilo conocido como campestre chic, que recupera elementos característicos de las casas rurales y los combina con terminaciones contemporáneas.

Uno de los detalles más llamativos aparece en el acceso principal: una puerta de doble hoja con molduras, marcos celestes y herrajes dorados, que anticipa la paleta de colores utilizada en el resto de la vivienda.

La luz natural tiene un papel central. Los amplios ventanales permiten disfrutar del paisaje y generan una continuidad visual entre el interior de la casa y la vegetación que la rodea.

Un living comedor luminoso con muebles de madera y una silla colgante

El corazón de la vivienda es un amplio living comedor integrado, donde predominan los tonos neutros y las texturas naturales.

La decoración incluye un sillón blanco de líneas sencillas, una mesa redonda de madera clara y una original silla colgante que funciona como uno de los elementos protagonistas del ambiente.

Los pisos de madera aportan calidez, mientras que las cortinas claras y las aberturas de gran tamaño refuerzan la sensación de amplitud.

La elección de muebles livianos y colores suaves permite que el paisaje exterior sea parte de la decoración, sin necesidad de incorporar demasiados objetos.

El resultado es un espacio pensado para las reuniones familiares, el descanso y las largas sobremesas.

La cocina de Lourdes Sánchez: isla central, mármol y grifería dorada

Otro de los sectores más destacados es la cocina, donde el diseño contemporáneo se combina con detalles delicados.

El ambiente cuenta con una gran isla central, muebles en tonos claros y celestes, mesadas de terminación marmolada y grifería dorada.

La distribución permite mantener una conexión fluida con el comedor, favoreciendo la circulación y el uso cotidiano de los espacios.

Uno de sus mayores atractivos es el ventanal ubicado frente al sector de trabajo, que permite contemplar la laguna mientras se cocina.

La combinación de superficies claras, madera y detalles metálicos aporta una estética elegante sin perder la calidez característica de las casas de descanso.

Baños con murales botánicos y revestimientos de colores

Los baños también reflejan una búsqueda de diseño personalizada.

Lejos de apostar por ambientes completamente blancos, Lourdes eligió revestimientos de colores, empapelados y motivos inspirados en la naturaleza.

Uno de los espacios incorpora un mural con vegetación y paisajes, mientras que otro se destaca por sus revestimientos turquesa.

Las griferías de líneas modernas y los detalles decorativos completan una propuesta que combina funcionalidad y personalidad.

Los motivos botánicos funcionan como un recurso para extender la presencia del paisaje hacia el interior, una característica que se repite en distintos sectores de la vivienda.

Piscina, galería con parrilla y una vista privilegiada a Laguna Brava

El sector exterior es, sin dudas, uno de los grandes protagonistas de la propiedad.

La casa cuenta con una amplia galería equipada con parrilla y un espacio destinado a reuniones familiares, rodeado de vegetación.

La galería funciona como una transición entre el interior y el jardín, permitiendo disfrutar del aire libre sin perder las comodidades de la vivienda.

A pocos metros se encuentra una piscina de grandes dimensiones con vista directa a Laguna Brava, acompañada por un sector de descanso.

La combinación del agua, el verde y las vistas abiertas genera una atmósfera de tranquilidad, especialmente durante los meses de temperaturas elevadas.

La piscina no solo cumple una función recreativa: también se convierte en un elemento central del paisaje que rodea la casa.

El refugio de Lourdes Sánchez tras su separación del Chato Prada

La propiedad fue construida cuando Lourdes Sánchez y el Chato Prada todavía estaban en pareja, con la intención de contar con un espacio propio en Corrientes.

Después de confirmar su separación en octubre de 2026, la bailarina comenzó a pasar más tiempo en su provincia natal, donde también desarrolla actividades profesionales.

En ese contexto, la vivienda adquirió un nuevo significado como lugar de descanso y encuentro con su entorno familiar.

Más allá de su historia personal, la casa se destaca por una arquitectura que prioriza la luz natural, los espacios integrados y la relación con el paisaje.

Una combinación de materiales cálidos, detalles de diseño y vistas privilegiadas que transforma a esta propiedad de Laguna Brava en un refugio donde la naturaleza ocupa un lugar central.