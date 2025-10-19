Campaña en pausa: otra mujer muerta

Hace casi exactamente un mes atrás, esta columna mencionaba cómo la campaña convivía con (u omitía hablar de) dos mujeres muertas. En ese momento, ya era noticia el femicidio de Jessica Scarione y el hallazgo del cuerpo de otra joven en una cantera del basural de Neuquén, hasta entonces no identificada.

Hoy las muertas son tres: a los crímenes de Jessica y Ángela Gladis Díaz se sumó esta semana el de Azul Semeñenko, una trabajadora estatal de 49 años que estaba desaparecida desde el 25 de septiembre.

El hallazgo de su cuerpo en un canal de riego del barrio Valentina Norte Rural, envuelto en un colchón inflable y atado con alambres y sogas, se dio luego de tres semanas de búsqueda casi a ciegas por parte de la policía de la provincia.

Su muerte hoy se investiga como un “crimen de odio”, dijo el fiscal Agustín García: Azul era una mujer trans y la autopsia reveló que fue asesinada con ensañamiento porque sufrió “múltiples” lesiones con arma blanca y “elementos contundentes”.

A una semana de la elección legislativa que definirá seis bancas de Neuquén en el Congreso Nacional, la campaña del oficialismo provincial ahora quedó en pausa. La alianza del gobernador Rolando Figueroa, que se desvela por obtener el primer lugar en los resultados del próximo domingo, suspendió el jueves todas sus actividades, incluido el acto de cierre que se estaba preparando en el estadio Ruca Che.

“En Neuquén no hay lugar para el odio ni para la violencia”, dijo el mandatario tras pronunciarse por primera vez sobre el ahora tercer femicidio que pesa sobre su segundo año de gestión. En 2024 también fueron tres, sin contar que aún no se sabe dónde está Luciana Muñoz, desaparecida hace 15 meses.

Hubo un esfuerzo también por vincular este crimen a los discursos de odio y cargar tintas sobre el gobierno de Javier Milei por “poner en duda derechos conquistados”, como señaló un legislador del oficialismo. En La Libertad Avanza no hubo nadie que acusara recibo. Los candidatos no suspendieron sus actos de campaña y tampoco se detuvieron en pronunciamientos o pésames sobre la muerte de la trabajadora estatal que se desempeñaba en el Centro de Atención a la Víctima (CAV).

Pero el gobierno provincial decidió la autopreservación y finalizar esta semana con perfil bajo, frente al temor de un “uso político” del transfemicidio por parte de sectores de la oposición, especialmente de los ligados a ATE que en esta elección llevan al líder Carlos Quintriqueo como candidato a senador. El viernes, su partido «vistió de azul» el gimnasio La Caldera y llevó al acto a uno de los hermanos de la víctima.

En La Neuquinidad había temor de un posible escrache al acto que se estaba preparando en el Ruca Che para mañana, por eso se levantó la actividad.

Se optará, en su lugar, por acciones más modestas para los últimos días de campaña antes de la veda que empezará a regir este viernes. En el espacio de Figueroa sigue habiendo optimismo por ganar la elección, aunque los análisis respecto de la diferencia de votos que podría alcanzar sobe el segundo son disímiles.

El gobernador predica a los suyos una ventaja de poco menos de diez puntos, mientras otros son menos optimistas, dependiendo del padrón de electores que finalmente se decida a votar. Neuquén suele tener una participación por encima del 75%.

En La Libertad Avanza, en cambio, los esfuerzos están puestos en mostrarse a la delantera en un escenario de tercios que apunta a consolidar un voto para Fuerza Patria por sobre La Neuquinidad. La estrategia, que para nada intenta ser generosa con el kirchnerismo, apunta a debilitar a la alianza de Figueroa para abrir una chance de quedarse con el primer lugar.